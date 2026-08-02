Balıkesir’de minik mehteran ilgi odağı oldu

Burhaniye ilçesinde MHP İlçe Kongresine katılan Balıkesir Tarihi Osmanlı Mehteran Takımının konseri yoğun ilgi görürken, ekipte davul çalan 3 yaşındaki Sancar İstek de ilgi odağı oldu. Babası Tevfik İstek, Sancar'ın bebeklikten itibaren mehterin içinde olduğunu söyledi.

Burhaniye Reha Yurdakul Kültür Merkezinde düzenlenen 15. MHP İlçe Kongresine katılan Balıkesir Tarihi Osmanlı Mehteran Takımının konseri yoğun ligi görürken, ekipte davul çalan 3 yaşındaki Sancar İstek de izleyenlerin takdirini topladı. Büyükleri ile birlikte sahneye çıkan minik Sancar, başarısı ile takdir topladı. Mehter konserini beğendiğini kaydeden Erdal Aldağ, "Bugün Burhaniye MHP İlçe Teşkilatımızın 15. Kongresini yaptık. Bizim olmazsa olmaz ata müziğimiz mehter takımı, bizim gurur kaynağımız burada. Güzel bir müzik sundu bize. Hele ki çocuklarımızın mehter takımı içerisinde yer alması, gencecik bir bireyin bir yavrumuzun rol alması bizi oldukça mutlu etti ve sevindirdi. Mehter ve mehter müziği bizim ata müziğimizdir. Gençlerimizin mehter takımı içinde yer alması çocuklarımızın mehter müziğine aşına olması batı müziğinin emperyalizminden bizi koruyacaktır. Ben burada bütün gençlere, bütün ebeveynlere sesleniyorum. Lütfen çocuğunuzu mehter müziğimize alıştırın. Mehter dinletin diye tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı