BAL-GÖÇ Kurucu Başkanı Mümin Gençoğlu kabri başında anıldı

BURSA Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği kurucu başkanı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanı ve Bursa spor Kulübü eski başkanlarından Mümin Gençoğlu, vefatının 30'uncu yılında kabri başında anıldı.

Geçirdiği trafik kazası neticesinde 1993 yılında hayatını kaybeden eski milletvekili, Balkan göçmenlerinin sesi Mümin Gençoğlu, kabri başında dualarla anıldı. Emir Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde eski bakanlardan Lütfi Kayalar, Faruk Çelik, eski milletvekili Ali Kul, eski milletvekili ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, BAL-GÖÇ kurucuları, BAL-GÖÇ, BGF, BRTK şube ve yöre dernekleri başkan, temsilcileri ve sevenleri katılım gösterdi.

Törende konuşan BAL-GÖÇ, BGF, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu yaptığı açıklamada, "30 sene evvel aramızdan ayrılmış olan, Bulgaristan'dan ceketiyle Türkiye'ye gelip buralarda amelelik yaparak, akabinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda göreve başlayıp oralarda meclis başkanlığına kadar ulaşan, Bursa spor Kulübü Vakıfköy Tesisleri'nin temelini atıp başkanlığını yapan, Bursa spor tarihinde Avrupa kupalarında ilk kez çeyrek final oynatan, BAL-GÖÇ'ü kurarak oradaki kardeşlerimizin ve zalimin dünya kamuoyuna duyurulması ve oradaki kardeşlerimizin Türkiye'ye göçü sırasında çok büyük hizmetleri geçmiş olan, milletvekili olarak Ankara'ya giderken bir trafik kazasında kaybetmiş olduğumuz babamızın, sizin Mümin Aga'nızın, ruhu şad olsun. Bu soğuk günde bizleri burada yalnız bırakmadınız. Allah sizlerden razı olsun" şeklinde konuştu.

Gençoğlu'nun çok sevilen bir insan olduğunu ifade eden eski Maliye Bakanı Lütfi Kayalar, "Hepimizin ağabeyi, dostu, kardeşi ve benim sevdiğim şekli ile Mümin Aga'nın dostları ve sevenleri olarak burada anma töreninde birlikteyiz. Ne mutlu ki o başta evlatları ve ailesi olmak üzere sevenleriyle iyi bilinen bir insan. İnsanlara faydalı olabilmek, güzel işler yapabilmek çok önemli şeyler. Bulgaristan Kırcaali'den 1950'lerde Türkiye'ye ailesiyle birlikte birçok değerli soydaşımız ile beraber göç etmiş olup, gerek iş hayatında gerekse spor hayatında yapmış olduğu hizmetler hepimizin takdirle karşıladığı ve şu anda takdirle andığımız hizmetlerdir. O bizim Aga'mızdı, sevdiğimiz bir insandı" dedi. Törende bir konuşma yapan eski bakanlardan Faruk Çelik, "Çok değerli büyüğümüz Mümin ağabeyimizin mezarı başında, acılar yaşadığımız bir günde 30 yıl önceki bir acı günü anmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle Mümin Aga'mıza Allahtan rahmet diliyorum. Balkan coğrafyası milletimiz için son derece önemli bir coğrafyadır. Bu coğrafyada yaşayan soydaşlarımızla mücadele veren çok değerli büyüklerimizden biri olan, oralarda iz bırakan bir büyüğümüz. Bursa'ya göçtükten sonra Bursa'mıza ve Türkiye'ye önemli hizmetler yaptığına hepimiz şahidiz. Soğuk bir günde sıcak bir insanı anmak, görevimizdir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, "Onun bu muhacir mücadelesinde yerini unutmak çok zor. Yerini dolduracak adam da çok zor ama evlatları onun hizmetini devam ettirmeye uğraşıyor. Ben kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAL-GÖÇ kurucuları adına konuşma yapan Ali Osman Cesur, "Mümin Aga bize sahip çıktı. Bursa'ya ve ülkemize çok büyük hizmetler yaptı. Hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından, Mümin Gençoğlu hayrına lokma dağıtımıyla sona erdi.