Bakü'de özel kuvvetlerin katıldığı tatbikat

Bakü'de özel kuvvetlerin katıldığı tatbikat
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan, Kazakistan, Katar, Özbekistan, Pakistan ve Türkiye özel kuvvetlerinin katılımıyla "Sonsuz Kardeşlik-IV" çok uluslu ortak tatbikatının açılış töreni gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan, Kazakistan, Katar, Özbekistan, Pakistan ve Türkiye özel kuvvetlerinin katılımıyla "Sonsuz Kardeşlik-IV" çok uluslu ortak tatbikatının açılış töreni gerçekleştirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de Azerbaycan, Kazakistan, Katar, Özbekistan, Pakistan ve Türkiye özel kuvvetlerinin katılımıyla "Sonsuz Kardeşlik - IV" çok uluslu ortak tatbikatının açılış töreni gerçekleştirildi. Törende, katılımcı ülkelerin şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Askeri orkestra eşliğinde ülkelerin milli marşları çalınırken bayraklar da göndere çekildi.

Açılışta zırhlı araçlar, ordu havacılığı ve insansız hava araçlarının da yer aldığı, tatbikata 6 ülkenin özel kuvvet askerlerinin katıldığı bildirildi. Tatbikatın amacının, dost ve müttefik ülkelerin özel kuvvetleri arasında ortak operasyonların icrası yoluyla tecrübe paylaşımını temin etmek, karşılıklı faaliyetlerde uyumu artırmak ve gerektiğinde ortak operasyonları yürütme kabiliyetini geliştirmek olduğu kaydedildi.

"Özel kuvvetlerin modern muharebe şartlarındaki rolü giderek artıyor"

Açılış töreninde konuşan Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov, "Dördüncü kez düzenlenen ve geleneksel hale gelen 'Sonsuz Kardeşlik - IV' çokuluslu ortak özel kuvvetler tatbikatı katılımcı ülkeler arasındaki askeri iş birliği, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin canlı bir örneğidir. Bu tür tatbikatların yalnızca askeri deneyim paylaşımı ve pratik becerilerin artırılması açısından değil, aynı zamanda uluslararası güvenliğin güçlendirilmesi ve bölgede barışın sağlanması açısından da stratejik bir öneme sahip. Kardeş ve dost ülkelerin özel kuvvetlerinin ortak faaliyetleri, verilen görevlerin son derece profesyonel bir şekilde yerine getirmesi, dayanışma ve iş birliğinin daha da derinleştiğine işaret ediyor. Özel kuvvetlerin modern muharebe şartlarındaki rolü giderek artıyor. Bu ortak tatbikatın her katılımcı için faydalı olacağına, personelin profesyonelliğinin daha da artacağına ve deneyim paylaşımı yoluyla da her ülkenin askeri kuvvetleri için yeni fırsatlar açacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, tatbikat kapsamında, özel kuvvetler birliklerinin atış, paraşütle atlama, keskin nişancılık gibi muharebe taktikleri ve yerleşim alanlarının düşmandan temizlenmesi konularında muharebe eğitim görevlerini gerçekleştirileceğini belirtti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
