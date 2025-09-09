Bakan Yerlikaya: 'Çocuklarımızı korumak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de Balçova ilçesindeki polis merkezi saldırısında yaralananları ziyaret etmek için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine geldi. Burada açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi ekran başında kurulan tuzaklardan, sosyal medyada yayılan zehirli ideolojilerden, siber dünyanın suça özendirici kapalı odalarından, karanlık dehlizlerinden korumak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" dedi.

Dün sabah saat 08.30 sıralarında, 16 yaşındaki E.B., Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'nin önüne gelerek elindeki pompalı tüfekle polislere yönelik ateş açtı. Nöbet kulübesi yakınında bulunan polis memuru Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ'ın vücuduna saçmalar isabet ederken, saldırgan kaçmaya başladı. Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kaldığı öğrenilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi. Kısa sürede aynı sokakta polis ekiplerince kıstırılan saldırganla polis arasında çıkan çatışmada, Muhsin Aydemir ve sivil bir vatandaş yaralandı. Saldırgan da polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu belirlendi. Saldırıda yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ, Murat Dağlı ile sokaktaki bir vatandaş, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan saldırgan E.B. de ambulansla Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

27 şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, 2 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Saldırganın annesi, babası, 2 arkadaşıyla birlikte irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 27 şüpheli, İzmir Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, saldırgan E.B.'nin bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan babasının emniyetteki ilk ifadesinde, oğlunun son zamanlarda radikal davranışlar sergilediğini belirttiği öğrenildi. N.B., çocuğunun bilgisayar ve telefon başında çok fazla vakit geçirdiğini, bu konuda defalarca uyarıda bulunduklarını söyledi. Ayrıca oğluna, bu tavrını sürdürmesi halinde kendisini polise şikayet edeceklerini de dile getirdiklerini söylediği öğrenildi.

"Yaralıların durumları iyi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehitler için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlene tören ve Işıkkent Polis Şehitliği'nde katıldığı taziyenin ardından yaralıları ziyaret etmek için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine geldi. Burada polis memuru Murat Dağlı ve elinden yaralanan bir vatandaşla görüştü. Daha sonra yoğun bakımda olan Ömer Amilağa'nın ailesini ziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Yerlikaya hastane içerisinde basın açıklamasında bulunarak, "Dün sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkez'imize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ve polis memurumuz Hasan Akın şehadete erdi. Aynı saldırıda kahraman Polis Üst memurlarımız, Ömer Amilağa ve Murat Dağlı ile bir vatandaşımız da yaralandı. İçişleri ailemizin acısı çok büyük. Çok üzgünüz. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bildiğiniz gibi konuyla ilgili ilgili adli soruşturma devam ediyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ekran başında kurulan tuzaklardan, sosyal medyada yayılan zehirli ideolojilerden, Siber Dünyanın suça özendirici kapalı odalarından, karanlık dehlizlerinden korumak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bir kez daha kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor. Az önce ziyaret ettim. Gayet durumlara iyi şükürler olsun. Yaralılarımıza tekrar şifalar diliyorum. Milletimize sabır ve metanet temenni ediyorum" İfadelerini kullandı. - İZMİR