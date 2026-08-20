Bakan Güler: TEKNOFEST kuşağı gurur veriyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "TEKNOFEST kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüven bizleri gururlandırırken, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı daha da güçlendirmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan 2026'nın açılışında konuşma yaptı. TEKNOFEST'in, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesini denizlere taşıdığına ve bu programda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğuna dikkati çeken Bakan Güler, "Milli Savunma Bakanlığımız ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının yürütücülüğünde, Gölcük Tersane Komutanlığımızda gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı buluşmanın gençlerimize yeni ufuklar açmasını, ülkemizin teknolojik ve denizcilik vizyonunu daha da ilerlere taşımasını temenni ediyorum" dedi.

"Hedefimiz, Deniz Kuvvetlerimiz dahil, kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktadır"

Türkiye'nin köklü tarihinde denizciliğin her zaman önemli bir yer edindiğinin altını çizen Bakan Güler, şöyle devam etti:

"Asil milletimiz yetiştirdiği nice büyük denizciyle bu alandaki gelişmelere de öncülük etmiştir. Bizler de bugün sahip olduğumuz engin denizcilik mirasımızı daha da zenginleştirmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nitekim, ülkemiz sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde son yıllarda savunma sanayii ve yüksek teknoloji alanlarında tarihi bir dönüşüm gerçekleştirirken, bu büyük dönüşümün en güçlü yansımalarından biri de şüphesiz Deniz Kuvvetlerimizin ulaştığı mümtaz seviye olmuştur. Bugün kahraman Deniz Kuvvetlerimiz nitelikli personeli, modern kuvvet yapısı, milli gemileri, denizaltıları, insansız sistemleri ve sürekli gelişen teknolojik kabiliyeti ile Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasında etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak görevini sürdürmektedir. Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz, Deniz Kuvvetlerimiz dahil, kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktadır. Bu noktada, bugünün ve yarının teknolojilerine en hızlı şekilde adapte olmak suretiyle yerli ve milli savunma sanayiinde ulaştığımız güçlü seviyeyi daha da yukarılara çıkarmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu ise ancak ihtiyaçların doğru belirlenmesi, kaynaklarımızın etkin kullanılması ve elbette ki aydınlık yarınlarımızın temsilcisi olarak gençlerimizin potansiyellerini en doğru şekilde ortaya koyabilmesiyle mümkündür. TEKNOFEST gibi organizasyonlar da bu durumun sağlanabilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır."

"TEKNOFEST, çok kıymetli bir platform haline geldi"

TEKNOFEST'in gençleri bilimin ve teknolojinin farklı alanlarıyla buluşturduğunu, üretme kültürünü toplumun her kesimine yaygınlaştırdığını ve Milli Teknoloji Hamlesinin insan kaynağını yetiştiren çok kıymetli bir platform haline geldiğine dikkati çeken Güler, TEKNOFEST yarışmalarına bu yıl 1 milyon 600 bin yarışmacının başvurmasının da bunun açık bir göstergesi olduğunu söyledi. Bakan Güler, "Yerli ve milli savunma sanayi yolculuğumuzun önemli bir mihenk taşı olan merhum Özdemir Bayraktar'ın 'Bir çocuk gelsin, bir uçak dokunsun' hayaliyle başlayan bu büyük yolculuk, bugün sizler gibi yüzbinlerce gencimizin bilimle, mühendislikle, teknolojiyle ve üretme heyecanıyla buluştuğu güçlü bir harekete dönüşmüştür. Çok iyi biliyoruz ki, düzenlediğimiz TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği, siz gençlerimizin TCG Anadolu'dan denizaltılarımıza kadar, donanmamızın seçkin platformlarıyla buluşmasına imkan tanıyarak hayallerinize giden yolda değerli bir kazanım olacaktır. Ayrıca, burada düzenlenecek İnsansız Sualtı Sistemleri, Sualtı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında ortaya konulacak her fikir ve projenin, geleceğin deniz teknolojilerine atılan yeni bir adım olacağına da yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Milli Savunma Bakanlığı olarak siz gençlerimizin ürettiği projelere güçlü bir şekilde destek oluyoruz"

Milli Savunma Bakanı Güler, TEKNOFEST kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüvenin gururlandırdığını ifade ederek, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına olan inancı ise daha da güçlendirdiğini aktardı. Bakan Güler, sözlerini tamamladı:

"Bizlere düşen görev, siz genç kardeşlerimizin sahip olduğu büyük potansiyeli desteklemek, hayallerinize ulaşabileceğiniz imkanları oluşturmak, fikirlerinizi projeye, projelerinizi de ülkemize değer katacak teknolojilere dönüştürebileceğiniz güçlü ekosistemi inşa etmektir. Milli Savunma Bakanlığı olarak siz gençlerimizin ürettiği projelere güçlü bir şekilde destek oluyoruz. Yeri gelmişken siz kıymetli gençlerimize şu hususları da özellikle vurgulamak istiyorum. Sizlerin bilime ve teknolojiye duyduğu ilginin, üretmeye yönelik heyecanın ve ülkemizin geleceğinde sorumluluk alma arzusunun her geçen gün güçlendiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu alanlarda çok daha hızlı ilerlemek ve kısa sürede çok fazla yol kat etmek için sizler gibi vizyoner gibi gençlere büyük görevler düşüyor. Zira, gençlerimizin araştıran, tasarlayan, üreten ve özgün projelere öncülük eden özgüvenli bireyler olarak yetişmesi güçlü ve bağımsız Türkiye hedefimizin en önemli teminatlarından da birisi olacaktır. Unutmayınız ki bugün geliştireceğiniz bir proje, tasarlayacağınız bir yazılım veya ortaya koyacağınız yenilikçi bir fikir, yarının stratejik kabiliyetlerinden birisine dönüşebilir. Türkiye'nin teknoloji alanındaki gerçek gücü sizlerin merakı, çalışma azmi, cesareti ve büyük düşünme iradenizle daha da artacaktır. Bu çerçevede çalışmak, hayatınızın ana felsefesi, başarıya ulaşmak için sabır ve disiplin ise bu yolda asla vazgeçemeyeceğiniz iki meziyet olmalıdır. Unutmayınız ki, taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. Tüm bunları yaparken takım çalışmasına önem verin, iş birliğinizi ve dayanışmanızı geliştirin. Farklı bakış açılarından mutlaka faydalanın. Emin olunuz ki, birlikte çalışarak, birbirinize destek olarak daha büyük başarılara imza atabilirsiniz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı