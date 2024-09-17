Üye Girişi
Haberler

Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Narin Güran İçin Şiir Yazdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için yazdığı şiiri seslendirerek duygularını paylaştı. Narin'in kaybı tüm Türkiye'de derin bir üzüntü yarattı.

Diyarbakır'ın Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için yazdığı şiiri seslendirdi.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos kaybolan, 8 Eylül'de mahalledeki Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin'in için tüm Türkiye yasa boğulmuştu. Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, üzüntüsünü şiirle dile getirdi.

Pendik, yazdığı şiiri seslendirerek sosyal medya platformunda paylaştı. Kaymakam Pendik'in şiirinde şu sözler yer aldı:

"Ne söylesem bilemiyorum, sızlıyor yüreğim. Kalbim ve aklım bir birinden habersiz yasta. Küçücük yavruya kıyılır mı, almıyor belleğim. Ahlak utanıyor, vicdan ise ölümcül hasta. Ey insan! Ne vahşisin ne hainsin ne zalimsin! Bu halinden utanıyor en vahşi hayvan! Sen, halbuki eşrefi mahluk olmaya kadirsin. Düştüğün bu duruma, şaşıyor bile şeytan. Ah Narinim ah yüzündeki masum gülüşün. Vasiyetin gibiydi, bize geride bıraktığın. Kim bilir, ne umutlarla doluydu son düşün. Gözündeki ışık, kor oldu yüreğimize yaktığın. Musallada sen değildin, vicdanımızdı. Mezara koyduğumuz, değildi Narin bedenin. Belki bizi bu hale getiren paralı cüzdanımızdı. Merhametin son bayrağıydı, beyaz kefenin. Belki koruyamadık seni zalimden, hainden. Birleştirdi biz acın, hatırlattı insanlığımızı. Sıyrılarak ayrılık, gayrılık, farklılık halinden. Yasın için cem olduk, terk ettik yalnızlığımızı." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Narin Güran Edebiyat Güvenlik 3-sayfa Türkiye Pendik Bağlar Hukuk Kadın Yerel Eylül

Mehmet Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu

Şimşek'ten istifa iddiaları için gündem yaratacak açıklama

 Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldıracak

 Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi 'Katil, Nevzat' kararı almış

Sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi "katil" olarak onu seçmiş
Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi

Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MÜGE ANLI CANLI YAYIN 17 EYLÜL | Müge Anlı, Hatice Musaoğlu'na ne oldu, öldürüldü mü? Müge Anlı canlı izleme linki! Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? ATV CANLI YAYIN İZLE 17 EYLÜL | Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Resmi Gazete bugün (17 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Real Madrid- Stuttgart maçı ne zaman? Real Madrid - Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda? Narin'in dişleri mi söküldü? Narin'den otopsi için örnek alınamadı! Narin'e ne yaptılar? Young Boys- Aston Villa maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi canlı izle! Young Boys- Aston Villa maçı hangi kanalda? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman? Galatasaray- Gaziantep FK maçı saat kaçta? Galatasaray muhtemel 11'i! İrem Sak'ın babası öldü mü? İrem Sak'ın babasının hastalığı neydi? ÇANAKKALE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Ayvacık, Gelibolu, Bozcaada, Yenice 17 Eylül elektrik kesintisi UEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ Telefona bakarken mazgala düştü! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE)
title