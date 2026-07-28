Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor

Fransa'nın Gironde ilinde devam eden yangınlarda 240 ev kullanılamaz hale geldi. Yangınlar Paris'in 4 katı büyüklüğünde bir alanı küle çevirirken, 93 itfaiye eri yaralandı.

4 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yerel basının, Gironde Valiliği açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, Gironde'a bağlı Lacanau tatil beldesindeki kamplarda, köylerde ve eğlence merkezlerinde konaklayan 4 bin kişi, yangın riski nedeniyle kaldıkları yerlerden çıkarıldı.

240 EV KÜLE DÖNDÜ

Yangınlarda 93 itfaiyecinin ise yaralandığı belirtildi. Gironde'deki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını yürüten Remi Lassoureille, 240 evin kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Lassoureille, alevlere 2 bin 750 itfaiyeci, 18 hava aracı, bin 500 askeri personel ve bin 440 güvenlik personeliyle müdahale edildiğini, diğer Avrupa ülkelerinden de havadan destek sağlandığını ifade etti. Lassoureille, bu sabah yangın söndürme çalışmalarının Gironde'deki Lacanau bölgesinde yoğunlaştığını söyledi.

PARİS'İN 4 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN YANDI

Vilayette 22 Temmuz'dan bu yana etkili olan yangınlarda 220 bini aşkın kişi tahliye edilmişti. Söndürme çalışmalarına Avrupa ülkelerinin de destek verdiği, Paris'in 4 katı büyüklüğünde alanı kül eden yangında yangında, şu ana kadar 42 bin hektardan fazla alan yanmıştı.

MACRON'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Türkiye'nin Fransa'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı gönderdiğine ilişkin paylaşımını alıntılayarak, "Teşekkürler Türkiye" mesajını paylaştı.

Kaynak: AA