Aydın yerel haberleri... Aydın'da Yaz Kur'an Kursları kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi

Edinilen Aydın gelişmesine göre Aydın İl Müftülüğü ve Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğinde '2022 Yılı Yaz Kur'an Kursları Kapanış ve Ödül Töreni Programı' düzenlendi.

Aydın İl Müftülüğü ve Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü iş birliğinde '2022 Yılı Yaz Kur'an Kursları Kapanış ve Ödül Töreni Programı' düzenlendi.

Efeler İlçe Müftülüğü'ne bağlı 275 Yaz Kur'an Kursu'nda öğrenim gören 5 bin 794 öğrenci için kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi. Efeler'deki bir çay bahçesinde düzenlenen program Efeler ASTİS Camii İmam Hatibi Fethullah Ari'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Çeşitli ikramların ardından ilahi dinletisi ve mehter gösterisi ile program devam etti.

Günün anlam ve önemi ile ilgili hitap eden İl Müftüsü Hasan Güneş, "Bugünün kahramanı sizlersiniz çocuklar. Hepiniz yaz boyunca dininizi öğrenmek için zaman ayırdınız, emek verdiniz. Öğrendiklerinizi unutmamaya gayret gösterip, arkadaşlarınızla konuşarak bilgilerinizi taze tutmaya çalışın. Seneye yaz tatilinde de sizleri bekliyoruz. Sizlere ve sizleri yetiştiren ailelerinize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu programın gerçekleşmesinde büyük katkısı olan hayırseverimiz Rıdvan Eşin'e de müftülüğümüz ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda, bir süre önce gerçekleştirilen 'Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması'nda başarılı olan 46 öğrenciye bisiklet, tablet ve mansiyon ödülleri takdim edildi.

Kapanış törenine İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Atay, Efeler İlçe Müftü Vekili Adem Sakarya, kurum amirleri ve din görevlileri ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. - AYDIN