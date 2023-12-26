Aydın'ın çağrısına tam destek

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ın, Erzurum'a tam teşekküllü bir diş hastanesi yapılması şeklindeki çağrısı kamuoyundan büyük ilgi gördü. Erzurumlu vatandaşlar, TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdiği bu öneriden dolayı Kamil Aydın'a teşekkür ederek, bu ihtiyacın görülmüş ve ilgili mercilere aktarılmış olmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Erzurum'da Çaykara Caddesi'nde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin artık yeterli gelmediğinin altını çizen Dadaşlar, bu ihtiyacın giderilmesine yönelik olarak atılacak her adımı kıymetli bulduklarını söyleyerek, "Milletvekilimiz Sayın Kamil Aydın'ın bu hususu TBMM'de dile getirmiş olmasından memnun olduk" diye konuştular.

Aydın öneride bulunmuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Aydın, önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri üzerine bir konuşma yapmış ve Erzurum'un beklentilerini sıralamıştı. Kamil Aydın, Erzurum'a tam teşekküllü bir diş hastanesi yapılması önerisini ise, şöyle dile getirmişti:

"Bir diş sağlığı hastanesi artık kaçınılmaz hale gelmiştir çünkü eski Numune Hastanesi üzerinden bu hizmetler verilmekte, bu da evet; doktor sayımız çok Allah'a şükür, dişçi sayımız çok ama ünit sayımız çok az olduğu için gece gündüz çalışılıyor fakat verimlilik çok aşağılarda. Dolayısıyla donanımlı, en az 75 ünitlik bir diş hastanesinin yapılması kaçınılmaz. Yine, nüfusun yoğunluklu olarak bir yerlere toplanması bazen bazı butik hastanelerin de yine dikkate alınmasını elzem kılmaktadır"

Bölgeye hizmet veriyor

Erzurumlu vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın bu çağrıya kulak vermesi gerektiğini ifade ederek, "Erzurum, bölgeden de hasta göçü alan bir şehir. Dolayısıyla ağız ve diş tedavisi almaya gelenler arasında bölge illerinden gelenler de oluyor. Bu da zaman zaman yoğunluklara sebep oluyor. Yeni bir hastane yapılması, Erzurum'da büyük bir ihtiyacı ortadan kaldırmış olur" dediler. - ERZURUM