Aydın haberi... Kuyucak'ta yüzme bilmeyen kalmayacak

Aydın'ın 3 yüzme havuzu olan tek ilçesi Kuyucak'ta açılan yüzme kursları öğrencilerin yoğun ilgisi ile tamamladı. Kuyucak Belediyesi ve Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle Horsunlu ve Pamukören'in ardından Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kurs finalleri ile yüzlerce öğrenci yüzme öğrenmenin yanı sıra hünerlerini de sergiledi.

Kuyucak Belediyesi'nin ilçe merkezi, Pamukören ve Horsunlu Mahallelerinde faaliyete açmış olduğu 3 havuzda yüzme kursu sezon sonu final gösterileri gerçekleşti. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün 1994 yılında Pamukören'de başlatmış olduğu 'Pamukören'de yüzme bilmeyen kalmayacak' projesi Kuyucak geneline yayılarak 'Kuyucak'ta yüzme bilmeyen kalmayacak' sloganı ile devam ediyor. Bugüne kadar binlerce çocuğun Kuyucak Belediyesi'nin hizmetiyle yüzme öğrendiği proje çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde yüzme öğrenen çocuklar hem madalyalarını aldı hem de öğrendiklerini velilerine sergiledi.

Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kurs finallerine de ev sahipliği yapan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ü yalnız bırakmayan Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, İlçe Jandarma Komutanı J.Tğm. Mustafa Emre Karakurt, İlçe Emniyet Amiri Erol Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, daire müdürleri, amirleri ve vatandaşlar, çocukların gösterilerini hep birlikte izledi.

"Kuyucak'ta yüzme bilmeyen kalmayacak"

Pamuören'de başlayan ve Kuyucak'ta devam eden 25 yıllık belediye başkanlığı süresince daima hizmet odaklı projeler ürettiklerini ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Sosyal belediyeciliğin yanı sıra öncelikle gençlerimize yönelik projelerle halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. 2014 yılında Büyükşehir Belediyesine bağlanmamızdan bu yana birçok alanda yaşadığımız sıkıntılar devam ettiği gibi büyükşehire devredilen ve gereği yapılmayan çok sayıda sorunla karşı karşıya kaldık. Buna rağmen yaptıklarımızla sadece Aydın'da değil tüm Türkiye'ye örnek belediyecilik hizmetlerimizle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Özellikle gençlerimizin geleceğine yönelik eğitimden spora birçok alanda başarılı ve örnek projelerle hizmetlerimiz artarak sürüyor. Türkiye'de yine örnek olan ilçemizde 3 yarı olimpik yüzme havuzumuz ve gençlik merkezlerimizle çocuklarımıza destek oluyoruz. Her yıl düzenli olarak Kuyucak, Pamukören ve Horsunlu'da bulunan yarı olimpik havuzlarda bu yıl da yüzme kursu eğitimi gören evlatlarımızın yılsonu gösterisinin sonuncusunu Kuyucak'ta gerçekleştirdik. Binlerce çocuğumuz yüzme öğrendi. Ailelerimiz evlatlarını rahatlıkla denize, havuzlara gönderebilir. Kuyucak'ta biz sporu çok önemsiyoruz. Kuyucak Belediyespor Kulübümüz altında yüzlerce lisanslı sporcumuz var. Kuyucak Belediyesi olarak, sporu ve sporcuyu desteklemeyi sürdüreceğiz. Eğitimde ve sporda geleceğin gençlerini ilçemizden çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kurslarda da emeği geçen tüm antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi'nin ilçe belediyesi ve Başkan Ertürk'e yönelik övgü dolu sözlerinin ardından yüzme yarışları, ödül töreni ve gösterilerle son buldu. - AYDIN