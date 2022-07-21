Aydın haber... Kuşadası Bileşenleri'nden İçişleri Bakanlığı'na Çağrı: 'Orman Yangınları ile İlgili Genelge Milli Parkı da Kapsasın'

Kuşadası Bileşenleri bölgedeki orman yangını riskine karşı, "İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı'nın valiliklere gönderdiği orman yangınlarıyla ilgili genelgenin en önemli değerimiz olan Milli Parkı da kapsamasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Kuşadası'nda kent konseyi, sendikalar ve derneklerin de içinde bulunduğu 21 bileşen; sıcak havalarla birlikte artan orman yangını riskine dikkat çekerek Milli Park'a insan ve araç girişinin yasaklanmasını talep etti. Yapılan ortak açıklama, şöyle:

"Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası, İspanya, Fransa, Portekiz, Slovenya ve Yunanistan'da günlerdir devam eden orman yangınlarının çıkmasına neden olmuş ve birçok insan yaşamını kaybetmiş, on binlerce hektarlık ormanlık alan yanmış ve binlerce kişi tahliye edilmiştir. Meteoroloji yetkilileri; Avrupa'nın birçok ülkesini etkileyen şiddetli sıcak havanın hafta sonuna kadar ülkemize geleceği, batı bölgelerinde sıcaklığın 45 dereceyi bulacağı ve bu durumun yangın riskini oldukça artıracağı şeklinde uyarmaktadır.

Türkiye'ye girecek sıcak hava dalgasının, özellikle bölgemizin yangın tehlikesine karşı en hassas noktası olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı için büyük önem taşımaktadır. Yaz sezonunun tam ortasında olmamız nedeniyle hemen her gün binlerce insan ve araç Milli Parka girmektedir. Çevremizde olan yangınlar, Avrupa'daki örnekler ve sıcak hava dalgasının ülkemize gelecek olması en önemli doğa alanımız olan Milli Park için güçlü önlemler almamızı gerektirmektir.

Her gün kontrolü mümkün olmayan binlerce insan Milli Parkın içindeki günübirlik ormanlık alanlara girmektedir. Burada bir kişinin ihmali ve dikkatsizliği, bir sigara izmaritini yere atması bile büyük yangın riski oluşturacaktır. Birbirine girmiş bitki topluluklarının bulunduğu Dilek Yarımadası'nda olası bir yangını durdurmak ve Milli Parka giren insanları ve araçları tahliye etmek çok zordur. Sıcak hava dalgası nedeniyle bir yangın olması halinde Güzelçamlı, Davutlar, Ağaçlı, Doğanbey, Tuzburgazı, Atburgazı, Yuvaca, Güllübahçe gibi Samsun Dağları'nı çevreleyen yerleşimler büyük tehdit altına girebilir.

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı'nın valiliklere gönderdiği orman yangınlarıyla ilgili genelgenin en önemli değerimiz olan Milli Parkı da kapsamasını istiyoruz. Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy'dan; Aydın'ın ve ülkemizin en önemli doğal değerlerinden biri olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın yangın tehlikesinden korunması için, günübirlik alanlara görevli ve yetkili kişi ve araçlar haricinde, insan etkisinin ve ihmalinin olacağı gerekçesiyle ziyaretçi ve araç girişlerine yasaklanmasını talep ediyoruz. Başta Milli Park Müdürlüğü olmak üzere, tüm ziyaretçilerin bu duyarlılığı göstereceklerine inanıyoruz."

Açıklamaya imza atan bileşenler ise şunlar: Kuşadası Kent Konseyi, Peyzaj Mimarları Aydın İl Temsilciliği, Mimarlar Odası Kuşadası Temsilciliği, Merdiven Toplumsal Girişim ve Gelişim Derneği, Tema Vakfı Kuşadası Davutlar Mahalle Sorumlusu, Tema Vakfı Kuşadası Güzelçamlı Mahalle Sorumlusu, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kuşadası Şubesi, S.S Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kuşak, Kuşadası Çevre Platformu, Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği, Kuşadası Eğitim-Sen, Kuşadası Emekli-Sen, Kuşadası Kadın Platformu, Aydın Turist Rehberleri Odası, Kuşadası Kent Dayanışması, Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği, Güzelçamlı Kültür ve Turizm Derneği, AdaÇev, Kuşadası Disk Emekli Sen.

ANKA / Yerel