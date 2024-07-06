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Aydın'da Son 5 Günde Çıkan Yangınlarda Ormanlık Alan ve Saman Balyaları Yanarken 14 Hayvan Telef Oldu

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Aydın il genelinde son beş günde çıkan yangınlarda ormanlık alanla birlikte tonlarca saman balyası yanarken, 14 küçükbaş hayvan da telef oldu. Yangınlara neden olan 2'si çocuk 6 kişi tespit edildi.

Aydın il genelinde son beş günde çıkan yangınlarda ormanlık alanla birlikte tonlarca saman balyası yanarken, 14 küçükbaş hayvan da telef oldu. Yangınlara neden olan 2'si çocuk 6 kişi tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında Aydın'da meydana gelen 5 yangın olayıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Jandarma tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; 1 Temmuz'da Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesindeki yangında 13 ton saman balyası, 3 Temmuz'da Karacasu ilçesi Güzelbeyli Mahallesi Küçükdere mevkiindeki yangında kuru ot, 3 Temmuz'da Bozdoğan ilçesi Asma Mahallesindeki yangında ormanlık alan, 3 Temmuz'da Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi'ndeki yangında 7 ton saman balyası, 5 Temmuz'da Köşk ilçesi Cumayanı Mahallesindeki yangında 2 dekar alan ve ev yanarak kül olurken, 14 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yaşanan yangınların ardından İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu meydana gelen yangınların kuru ot yakma, makinelere ait kıvılcım, bilinçsizlik ve dikkatsizlik sonucu çıktığı tespit edildi. Zihinsel engelli bir şahıs, 2 çocuk ve 2 mal sahibi ve bir çalışan olmak üzere 6 şahsın neden olduğun tespit edilen yangınlarla ilgili jandarma ekipleri dikkatli ve duyarlı olunması konusunda vatandaşları uyardı. Açıklama sonunda İl Jandarma Komutanlığı'nın tüm vatandaşların orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bilgilendirmeye devam edileceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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