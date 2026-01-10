Haberler

Efeler ve Didim Hükümet Konağı projeleri değerlendirildi

Efeler ve Didim Hükümet Konağı projeleri değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında Efeler ve Didim ilçelerinde yapılması planlanan hükümet konağı projeleri hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı. Projelerin kamu hizmetine katkı sağlaması hedefleniyor.

Aydın'ın Efeler ve Didim ilçelerinde yapılması planlanan hükümet konağı için projeler değerlendirildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında Efeler Hükümet Konağı ile Didim Hükümet Konağı projelerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Efeler Hükümet Konağı ile Didim Hükümet Konağı projeleri ele alındı. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İlker Arıkan, Didim Kaymakamı Mesut Çoban ve beraberindeki heyet katıldı. Toplantıda, her iki ilçede hayata geçirilmesi planlanan hükümet konağı projelerinin mevcut durumu, teknik detayları ve süreç planlamaları hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Projelerin kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına katkı sağlaması hedeflenirken, çalışmaların koordinasyon içinde sürdürülmesi vurgulandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Valimiz Yakup Canbolat başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İlker Arıkan, Didim Kaymakamı Mesut Çoban ve beraberindeki heyetin katılımıyla Efeler Hükümet Konağı ile Didim Hükümet Konağı projelerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: 'Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..'

"Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama.."
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti