Aydın'da Hastalıktan Ari İşletme Sayısı 86'ya Yükseldi

Aydın'da hayvan sağlığının korunması ve hastalıktan ari işletme sayısının artırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, sığır tüberkülozu ve brusellozla mücadelede yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ele alındı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, 2007 yılında 1 olan hastalıktan ari işletme sayısının 2025 yılı itibarıyla 86'ya yükseldiğini açıkladı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Hastalıktan Ari İşletme Modeli" toplantısında, Sığır Tüberkülozu ile Mücadele Yönetmeliği ile Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Toplantıda yeni düzenlemelerin uygulama esasları değerlendirilirken, sahada uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Epidemiyoloji Daire Başkanı Hüseyin Eş'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Denizli ve Aydın il ve ilçe tarım müdürlüğü personeli ile hastalıktan ari işletme sahipleri ve bu statüyü kazanmaya aday yetiştiriciler bir araya geldi. Toplantıda konuşan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Aydın'ın hayvancılıkta Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "İlimiz yaklaşık 517 bin büyükbaş hayvan varlığı ile Türkiye genelinde 8'inci, yıllık yaklaşık 594 bin ton süt üretimi ile ise 4'üncü sırada yer almaktadır. 2007 yılında yalnızca 1 olan hastalıktan ari işletme sayımız, yürütülen kararlı çalışmalar sayesinde 2025 yılında 86'ya ulaşmıştır. Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadelede 'Tek Sağlık' yaklaşımıyla hareket etmek başarının temel şartlarından biridir" dedi.

Toplantıda mevzuat değişiklikleri ve uygulama süreçleri ayrıntılı şekilde değerlendirilirken, bölgede hastalıktan ari işletme kapasitesinin artırılması, hayvan hastalıklarıyla mücadelede etkinliğin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi hedeflendi.

Yetkililer, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve sahada görev yapan personelin koordineli çalışmasının, hayvan sağlığının korunması ve güvenilir hayvansal üretimin artırılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı