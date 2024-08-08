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Aydın'da çıkan orman yangınında Türk bayrağı kurtarıldı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayarak Söke ilçesine sıçrayan orman yangınında, ekipler alevlerin bölgedeki bir gönderde asılı duran Türk bayrağına ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti ve bayrağı yanmaktan kurtardı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayarak Söke ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, alevlerin bölgedeki bir gönderde asılı duran Türk bayrağına ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden ekipler bayrağı yanmaktan kurtardı.

Germencik'in Gümüşyeniköy Mahallesi'nde 7 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne ulaşarak geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopter ve uçakları da sortileri ile ekiplere havadan destek verdi. Alevler, tarım arazisinde bulunan bir seraya da sıçrarken bazı evler ve iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edildi.

Türk bayrağı korundu

Alevlerin bölgede bir gönderde asılı bulunan Türk bayrağına yaklaşması nedeniyle itfaiye ve orman ekipleri yangının bayrağa ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Ekipler, Türk bayrağını alevlerden korurken, alevlerin önü bayrağa ulaşmadan kesildi. Vatandaşlar, alevlere karşı insanüstü mücadele örneği sergileyen ekiplerin çalışmalarını gurur dolu gözlerle izleyerek teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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