Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'da AFAD koordinasyonunda afet tatbikatı saha ve masa başında yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da AFAD koordinasyonunda afet tatbikatı saha ve masa başında yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Bölge Düzeyi Tatbikatı kapsamında Aydın'da AFAD koordinasyonunda saha ve masa başı uygulamaları yapıldı. Afet grupları enkaz ve beton bloklarda arama kurtarma, yaralı tahliyesi ve ilk müdahale çalışmalarını uygulamalı yaparak hazırlık düzeyini değerlendirdi.

İzmir Bölge Düzeyi Tatbikatı kapsamında Aydın'da gerçekleştirilen saha ve masa başı uygulamalarında, afet grupları muhtemel bir afete karşı koordinasyon, arama kurtarma ve sağlık müdahalesi çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

İzmir Bölge Düzeyi Tatbikatı kapsamında Aydın'da gerçekleştirilen uygulamalarda, afet ve acil durum ekipleri muhtemel afetlere karşı hazırlıklarını sahaya taşıdı. AFAD koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta, afet gruplarının katılımıyla saha çalışmaları ve masa başı uygulamaları gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında ekipler, belirlenen senaryolar doğrultusunda arama kurtarma ve müdahale çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Arama kurtarma personeli enkaz ve beton bloklar üzerinde teknik ekipmanlarla çalışma yürütürken, sağlık ekipleri de yaralıların tahliyesi ve ilk müdahale süreçlerine yönelik uygulamalarda bulundu. UMKE ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, yaralıların sedyeyle taşınması ve sahra çadırına ulaştırılması gibi aşamalar canlandırıldı. Masa başı uygulamalarında ise afet anında kurumlar arası koordinasyon ve müdahale süreçleri ele alındı. Tatbikatla afet gruplarının hazırlık düzeyinin değerlendirilmesi, ekiplerin birlikte çalışma kabiliyetinin geliştirilmesi ve muhtemel afetlerde müdahale süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedeflendi. Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, ekiplerin sahadaki uygulamaları gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi

20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi
Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı

Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! Haberler.com hesapladı, işte kriterler

6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! İşte kriterler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edirne'de tur otobüsü TIR'a arkadan çarptı! Otobüsteki 51 Bulgar turistten 10'u yaralandı

Turist otobüsü TIR'a arkadan daldı! Önü kâğıt gibi ezildi
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler

Gizem Örge'nin gözlerden uzak aile dramı: Annem engelli kaldı
Bakan Ersoy: Antalya turizmini 12 aya yayacak yeni bir adım atıyoruz

Bakan Ersoy: Antalya turizmini 12 aya yayacak yeni bir adım atıyoruz
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Polonya’yı kaosa sürükleyen süreç! İşte yargı krizinin perde arkası
Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber

Düğün altınlarıyla araba alanlara kötü haber! Yargıtay'dan karar
ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru

ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru
'Gündüz kızım, gece karımsın' diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı

"Gündüz kızım, gece karımsın" diyerek istismar etti! Anne suç ortağı