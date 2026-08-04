Aydın'daki Madran Dağı yangınında 2 şüpheli gözaltına alındı

(AYDIN) - Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Madran Dağı eteklerinde bulunan Kavşit Mahallesi Kavşit Yaylası'nda 30 Temmuz'da başlayan orman yangınıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların ekipleri havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale etti.

Yaklaşık 3 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu 2 Ağustos'ta tamamen kontrol altına alındı.

Yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA