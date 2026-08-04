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Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin

Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
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ABD'de açıklanacak kritik istihdam verileri öncesinde değerli metallerde hareketlilik sürerken, dev yatırım bankası Citi dikkat çeken altın analizini paylaştı. Citi, ons altının yılın son çeyreğinde 4 bin 500 dolara, gelecek yılın ilk yarısında ise 5 bin dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.

Altın piyasasında kritik hafta. Küresel piyasalarda gözler 8 Ağustos Cuma günü açıklanacak ABD istihdam verilerine çevrilirken, ABD’li dev yatırım bankası Citi, ons altının gelecek yıl 5 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

KAZANÇLAR İŞ GÜCÜ VERİLERİNE BAĞLI

Küresel yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına dair ipuçları verecek olan kritik istihdam verilerini bekliyor. 8 Ağustos Cuma günü Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak verilerin beklentilerin altında kalması durumunda, dolar endeksi üzerinde baskı oluşabileceği ve bu durumun altın fiyatlarındaki yükselişi ivmelendirebileceği ifade ediliyor. Jeopolitik gerilimler ve ABD-İran hattındaki belirsizliklerin gölgesinde ons altın, son işlemlerde %0,2 primle 4.059,81 dolar seviyesinde işlem gördü.

FED'DEN FAİZ MESAJI VE ENFLASYON ENDİŞESİ

Piyasalarda enflasyon ve jeopolitik risklerin yarattığı belirsizlik sürerken, Fed yetkililerinin şahin açıklamaları da takip ediliyor. New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun hedeflenen seviyelere gerilememesi durumunda faiz artışına gitmekten çekinmeyeceklerinin altını çizdi.

CİTİ’DEN YENİ REKOR TAHMİNİ: 5.000 DOLAR

Altının orta ve uzun vadeli seyrine ilişkin finans devlerinden değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Citi, yayımladığı son analizde şu öngörülere yer verdi:

  • Kısa Vadeli Beklenti: Fiyatların kısa vadede yatay seyrini koruyabileceği ya da sınırlı geri çekilmeler yaşayabileceği değerlendirildi.
  • Yıl Sonu Hedefi: Yılın son çeyreğinde ons altının 4.500 dolar seviyesine tırmanması bekleniyor.
  • Gelecek Yıl Beklentisi: Yükseliş trendinin sürmesiyle birlikte gelecek yılın ilk yarısında ons altının 5.000 dolar rekor rekor seviyesine ulaşabileceği tahmin edildi.

Piyasalardaki hareketlilik sürerken gümüş, platin ve paladyum gibi diğer değerli metaller de günü yükselişle tamamladı.

Kaynak: Haberler.com
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