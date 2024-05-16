Avrupa Birliği Erasmus Projesi kapsamında Düzce Üniversitesi'ne geziler düzenlendi

Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kampüs Topluluğu ile Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda Avrupa Birliği Erasmus Projesinde Bulgaristan, Hırvatistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Yunanistan'ın orta öğretim ve lise öğrencileri Düzce Üniversitesi'ne gezdi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın ile Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin'in açılış konuşmaları ile başlayan ziyaret programında, Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yıldız, "Sustainability and Climate Change" başlıklı sunumu ile Düzce Üniversitesi'nin sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Düzce Üniversitesi yerleşkesi tanıtıldı ve ziyaret edildi. Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ziyaret edildiği gezide öğrencilere "Tarımsal Atıklardan Organik Kompost Gübre Üretimi ve Tıbbi/Yenilebilir Mantar Üretimi" hakkında uygulamalı etkinlik yapıldı. - DÜZCE