Avcılar'da bir esnaf 23 Nisan dolayısıyla çocuklara ücretsiz yemek ikram etti

Avcılar'da bir işletme 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara ücretsiz yemek ikram etti. 23 Nisan geleneğini de sürdüren işletmede bir çocuk bir günlük temsili patron oldu.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yaşanan üzücü olayların ardından, İstanbul Avcılar'da faaliyet gösteren bir lokanta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için ücretsiz yemek ikramında bulundu. Onlarca çocuğun geldiği restoranda çocukların yüzündeki mutluluk dikkat çekti. Etkinlik kapsamında 23 Nisan geleneği de unutulmadı. Bir çocuk temsili olarak bir günlük patron oldu. İşletmenin başına geçen minik patron çocuklara ücretsiz yemek ikram etti.

" Bu, bize değer verildiğini gösteriyor. Başka ülkelerde böyle göremezsiniz"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda değerli hissettiğini ifade eden 8'inci sınıf öğrencisi Adar Sural, "23 Nisan, Atatürk'ün ne kadar çocukları seven, halkına değer veren bir insan olduğunu gösteriyor. Biz de 23 Nisan'ı gururla kutluyoruz. 23 Nisan'da çocuklar kendisini değerli hissediyor. Başka ülkede yok. Bu Türkiyemizin ne kadar büyük bir ülke olduğunu gösteriyor aslında. Bu bize, insanlara değer verildiğini gösteriyor. Başka ülkelerde böyle şeyler göremezsiniz. Başka ülkelerde insana verilen değer çok belli edilmiyor. Mesela ben burada yemek yediğimde kendimi değerli hissettim. Halkına değer veren bir ülke olduğunu gördüm" dedi.

"Maraş ve Şanlıurfa'da yaşananlar bizi üzdü, bu biraz buruk oldu"

Geçen haftalarda yaşanan olaylar nedeniyle buruk bir 23 Nisan geçirdiğini ifade eden 15 yaşındaki Yiğit Bali ise, "Açıkçası bu 23 Nisan bizim için biraz buruk oldu. Geçen hafta yaşadığımız, Maraş'ta ve Urfa'da yaşananlar bizi üzdü. Her çocuk bizin için bir gelecektir. Buna ben de dahil. Bu biraz buruk oldu ama bütün ülkemizin 23 Nisan bayramını kutluyorum. Açıkçası iyi hissettim. Böyle duyarlı insanlar günümüzde çok bulunmuyor. Bunun olması bizim içinde iyi oldu. Onlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

" Çok değerli hissettim"

Arkadaşlarıyla beraber lokantaya gelen 8'inci sınıf öğrencisi Eren Özer ise, "23 Nisan bizim için çok güzel. Atatürk 23 Nisan'ı bayram ilan etti. Gerçekten çok mutluyum. Hem heyecanlıyım hem mutluyum. Çok değerli hissettim. Onlardan da Allah razı olsun. Bize yemek verip doyurdular" şeklinde konuştu.

"İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine ücretsiz yemek ikram ediyoruz"

Lokantanın yetkilisi yapılan programla ilgili olarak, "Son zamanlarda ülkemizde yaşanan öğrenci olaylarından dolayı böyle bir şey yapma gereği duyduk. Müessese olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz yemek veriyoruz. Her gelen öğrenciden ne yerse yesin ücret talep etmiyoruz. Gelen her öğrenci memnun kalıyor. Veliler de memnun kalıyor" dedi.

" Ben kendimi çok özel hissettim"

Çocuk bayramında işletmede bir günlük temsili patron olan Nisanur Sorhan ise, "Bence çocuklara ücretsiz yemek verilmesi gayet güzel bir şey. Hem bu üzücü olaylar yüzünden üzüldük ama böyle bir ikramda hem çocuklar için hem de büyükler içinde çok özel bir şey. Ben kendimi çok özel hissettim. Benim gibi birçok çocuğun da kendini özel hissettiğine eminim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı