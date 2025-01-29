Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 2024-2026 Dönemi Akreditasyon Belgelerini Aldı

Atatürk Üniversitesi, eğitimde akreditasyon süreçlerini destekleyerek öğrencilere nitelikli ve uluslararası standartlarda bir eğitim sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde; Ziraat Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) tarafından 2024-2026 yılları arasında akredite edilen Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Zootekni bölümlerinin akreditasyon belgeleri düzenlenen törenle teslim edildi.

Rektörlük makamında; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Yılmaz'ın da katıldığı törende, ilgili bölümlerin başkanlarına akreditasyon belgelerini teslim eden Rektör Hacımüftüoğlu, eğitimde kaliteyi artırma noktasında önemli bir adım olan akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan bölüm başkanlarını ve tüm akademik kadroyu tebrik etti.

Ziraat Fakültesinin akademik standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirten Rektör Hacımüftüoğlu: "Akreditasyon sürecinde emeği geçen tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Üniversitemiz, bilimsel araştırma ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ERZURUM