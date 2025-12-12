Haberler

Atatürk Üniversitesi ve Huazhong Tarım Üniversitesinden yapay zekâ destekli balık besleme sistemi

Atatürk Üniversitesi ile Huazhong Tarım Üniversitesi arasında yürütülen ortak araştırma projesi, su ürünleri yetiştiriciliğinde yem israfı ve çevresel kirlilik sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Proje, yapay zeka destekli yeni bir yemleme sistemi geliştirmeyi amaçlıyor.

Atatürk Üniversitesi ile Çin'in önde gelen yükseköğretim kurumlarından Huazhong Tarım Üniversitesi arasında yürütülen ortak araştırma projesi, su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni bir dönemi başlatacak nitelikte sonuçlar sunuyor.

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Abdulkadir Bayır ve Huazhong Tarım Üniversitesinden Prof. Dr. Chunfang Wang'ın yürütücülüğünü üstlendiği proje, su ürünleri yetiştiriciliğinde sık karşılaşılan yem israfı ve çevresel kirlilik sorunlarına yenilikçi bir çözüm getirmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında araştırmacılar, balıkların "metabolik geri bildirimi" temel alınarak geliştirilecek yeni bir yemleme sistemi üzerinde çalışıyor. Bu sistem; amino asitler, yağ asitleri ve özellikle glikozun hipotalamus aracılığıyla balıkların beslenme davranışlarını nasıl şekillendirdiğini moleküler düzeyde inceleyen kapsamlı deneysel veriler üzerine inşa ediliyor. Çalışma, büyük ağızlı levrek ve gökkuşağı alabalığında kan şekeri dinamikleri ile beslenme tepkileri arasındaki ilişkiyi nicel olarak ortaya koyacak ve bu biyolojik veriler makine öğrenimi algoritmalarıyla birleştirilerek akıllı yemleme stratejilerine dönüştürülecek.

Bu yenilikçi yaklaşımla, geleneksel ve mevcut akıllı yemleme sistemlerinde yaygın olarak kullanılan "tahmine dayalı" modeller yerine, "veriye dayalı" ve yapay zeka destekli bir balık besleme sistemi geliştirilmesi hedefleniyor. Projenin su ürünleri sektöründe sürdürülebilirlik, verimlilik ve çevresel duyarlılık açısından önemli bir dönüşüme katkı sunması bekleniyor.

Elde edilen bu uluslararası nitelikli başarı dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun tebriklerini iletmek üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ve Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Telat Yanık, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Arslan ile Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu proje yürütücüsü Prof. Dr. Abdulkadir Bayır'ı ziyaret etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
