Üye Girişi
Haberler
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salim Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı

NATO'dan Putin'e gözdağı! Bunu ilk kez yaptılar

Atatürk Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Arasında İş Birliği Ziyareti

Atatürk Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Arasında İş Birliği Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı ziyaret ederek iki üniversite arasında eğitim, araştırma ve akademik projelerde iş birliğini güçlendirmek için görüşmelerde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversiteler arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ı ziyaret etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, iki köklü eğitim kurumu arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmanın yanı sıra, çeşitli akademik projelerde iş birliği yapılması konuları ele alındı. Görüşmede, eğitim ve araştırma alanında sürdürülebilecek ortak projeler, ulusal ve uluslararası arenada güç birliği yapma imkanları masaya yatırıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konuşmasında üniversitelerin bilgi üretme ve topluma hizmet sunmadaki rolüne vurgu yaparak: "Eğitim ve bilimsel araştırmalar, kurumlarımızın ortak değerleri. Ankara Üniversitesi gibi köklü bir kurumla iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise eski bir Atatürk Üniversitesi mensubu olduğunu belirterek, "Atatürk Üniversitesinde görev yaptığım dönemde edindiğim bilgi ve deneyimler, bugün akademik kariyerimde önemli bir yer tutuyor. İki üniversite arasındaki iş birliğinin hem akademik camiaya hem de ülkemize fayda sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Ziyaret, görüşülen konuların iki üniversite arasındaki iş birliğini derinleştireceği ve yeni açılımlara vesile olacağı vurgusuyla sona erdi.

Ankara Üniversitesindeki ikinci durağı olan Bütünleşik Araştırma Merkezini (BÜTAM) ziyaret eden Rektör Hacımüftüoğlu ve beraberindeki heyete, Rektör Yardımcısı ve Araştırma Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan refakat ederek merkez hakkında bilgi paylaşımında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu
img

Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi
img

Serenay Sarıkaya aralarındaki para alışverişini böyle anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi

Art arda gelen ölüm haberleri sonrası yeni tedbir kararı kalındı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı

Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.