Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1984 Mezunları 40 Yıl Sonra Bir Araya Geldi

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1962 yılından bu yana yetiştirdiği binlerce mezunuyla sağlık dünyasına katkı sunmaya devam etmenin yanında, üniversitenin kurumsal hafızasını canlı tutmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemeyi de sürdürüyor.

Bu kapsamda, 1984 yılı mezunları 40 yıl sonra bir araya gelerek eski günleri yad etme fırsatı buldu. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen buluşmaya; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak, Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut ve 40. yıl mezunları katıldı.

"40 Yıl Sonra Yeniden Aynı Çatı Altında Olmanın Gururunu Yaşıyoruz"

Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Leyla Sağlam, 1984 mezunları adına yaptığı konuşmada, 40 yıl sonra eski arkadaşlarıyla aynı mekanda bir araya gelmenin mutluluğunu dile getirdi. Sağlam, mezuniyetlerinin ardından farklı kariyer yolları izlediklerini ancak dostluklarını kaybetmediklerini vurgulayarak, bu buluşmayı organize eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut'a teşekkür etti. Ayrıca, kaybettikleri dört arkadaşlarını da rahmetle anarak duygusal bir mesaj verdi.

"Atatürk Üniversitesinin Mezunları Ülkemizin Farklı Alanlarında Görev Alıyor"

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz ise günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi. Yılmaz, üniversitenin köklü geçmişine değinerek, Atatürk Üniversitesinden mezun olan doktorların ülkemizin önemli görevlerinde bulunduğunu ve üniversitenin görünürlüğünü artırdığını belirtti. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a iki üniversite arasındaki iş birliğinin güçlenmesine vesile olması dolayısıyla teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Yılmaz, mezun hekimlerin üniversitenin kurumsal kimliğini güçlendirmedeki rollerine dikkat çekerek, böylesine önemli bir etkinliğin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Program, çeşitli etkinliklerle devam etti

Buluşma kapsamında günün anlamına yönelik yapılan konuşmaların ardından, sinevizyon gösterimi ve plaket takdimi gerçekleştirildi. Mezunlar, ayrıca Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi ve Ata Buz Müzesini ziyaret ederek programın ilk gününü tamamladı. Programın ikinci gününde ise konuklar, Erzurum'un tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek 40. yıl buluşmalarını sona erdirdi. - ERZURUM