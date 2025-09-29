Atatürk Üniversitesi Rektörü'nden Yeni Akademik Yıl Mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yeni akademik dönem için bir mesaj yayımladı.

Rektör Hacımüftüoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: "Atatürk Üniversitesinde yeni bir akademik yılı daha hep birlikte karşılamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılının; üniversitemiz camiasına, şehrimize, ülkemize ve insanlığa sağlık, afiyet, başarı ve yeni ufuklar getirmesini temenni ediyorum.

Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olarak Atatürk Üniversitesi, Erzurum'un tarihi, kültürel ve manevi birikiminden aldığı güçle bilim, araştırma, yenilikçilik ve toplumsal katkı alanında öncü çalışmalar yürütmeye devam etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de ülkemizin bilimsel üretimine, teknolojik gelişimine ve kültürel zenginliğine katkı sağlamayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sevgili Öğrencilerim, Sizler yalnızca yarının değil, bugünün de umutlarısınız. Anadolu'nun irfan yuvası Erzurum'da; akademik donanımınızın yanında milli, manevi ve insani değerlerle de güçlenerek yetişmeniz en önemli gayemizdir. Eğitim yolculuğunuzda gösterdiğiniz azim, sabır ve kararlılık, geleceğinizi şekillendirecek en büyük sermayeniz olacaktır.

Saygıdeğer Akademisyenlerimiz, Üniversitemizin en güçlü yanı, sizlerin bilgi birikimi, bilimsel üretkenliği ve rehberliğinizdir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunacak nesiller yetiştirmek ve uluslararası ölçekte daha görünür bir üniversite olmak yolunda sizlerin özverili çalışmalarına güveniyorum.

Kıymetli İdari Personelimiz, Sizler bu büyük kurumun işleyişinde görünmeyen ama en değerli kahramanlarısınız. Gayretiniz ve özveriniz olmadan elde ettiğimiz hiçbir başarı mümkün değildir. Hep birlikte, dayanışma ve ortak hedefler doğrultusunda yeni dönemi daha güçlü kılacağız.

Atatürk Üniversitesi olarak Erzurum'un ilim ve irfan geleneğini geleceğe taşımaya, üniversitemizi ülkemizin ve dünyanın saygın bilim merkezlerinden biri yapmaya kararlıyız. Bu inançla yeni akademik yılımızın hayırlı olmasını diliyor, hepinize sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir dönem temenni ediyorum." - ERZURUM