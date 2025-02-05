İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"

Atatürk Üniversitesi'nin İki Projesi TÜBİTAK'tan Destek Aldı

Atatürk Üniversitesi'nin İki Projesi TÜBİTAK'tan Destek Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi'nin Fen Fakültesi'nden iki önemli proje, TÜBİTAK'ın 1001 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Desteklenen projelerin, üniversitenin araştırma kapasitesini ve bilimsel yenilikçilik yaklaşımını güçlendireceği ifade edildi.

Donanımlı altyapısı, bünyesinde barındırdığı fakülteler, araştırma merkezleri, enstitüler, meslek yüksekokulları ve alanında uzman binlerce akademisyeni ile dev bir bilim merkezi olan Atatürk Üniversitesi, bilimsel ve teknolojik araştırmalara olan katkısını artırarak devam ediyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Atatürk Üniversitesinin iki önemli projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 1001

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması ve teknolojik problemlerin çözülmesi amacıyla bilimsel esaslara uygun projeleri destekleyen TÜBİTAK 1001 Programı, Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Güzeldir'in "Pld Tekniği ile Seryum Oksit Tek Kristal İnce Filmlerin Büyütülmesi, İnce Film Transistör Fabrikasyonu ve Testleri" adlı projesi ve yine Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sefa Uçar'ın "Doymuş Benzenoid Heterohalkalı Bileşiklerin İzosiyanürik Asitler Ile Regioselektif Yükseltgenmesi ve Halojenlenmesi" projesi, TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Projeleri desteklenen akademisyenlere tebrik ziyaretinde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ve Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu, Güzeldir ve Uçar'ın başarılarını kutladı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Desteklenen Projeler, Üniversitemizin Yenilikçi Yaklaşımının Güçlü Bir Kanıtıdır"

Prof. Dr. Betül Güzeldir ve Dr. Öğr. Üyesi Sefa Uçar ise daha sonra Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret ederek elde edilen başarı ve sevinçlerini paylaştılar. Projeleri desteklenen akademisyenleri makamında ağırlayan Rektör Hacımüftüoğlu, projelerin Atatürk Üniversitesinin araştırma kapasitesinin ve bilimsel yenilikçilik yaklaşımının güçlü bir kanıtı niteliğinde olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi olarak bu projelerin üniversitedeki araştırma kültürünü daha da ileriye taşıyacağına ve bilimsel çalışmaların görünürlüğünü artıracağına inandıklarını aktaran Rektör Hacımüftüoğlu: "Evrensel düzeyde nitelikli bilimsel bilgi üreten, Ar-Ge faaliyetleri yürüten, teknoloji geliştiren, patente dönüştüren ve ürettiği bilimi toplumun yararına kullanan araştırma odaklı üniversite olma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında projeleri desteklenen Prof. Dr. Betül Güzeldir ve Dr. Öğr. Üyesi Sefa Uçar'ı tebrik eder, çalışmalarında başarılarının devamını dilerim. Üniversitemiz, bilim insanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan projelere imza atmalarını teşvik etmekte ve bilimsel gelişmelere katkıda bulunmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Erzakları yerden toplamaya çalışan yaşlı adam yürek burktu
img

Bir vatandaş, Trump ve eşini CİMER'e şikayet etti
img

Kar yağışını izlemek isteyen eski belediye başkanı hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor

İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.