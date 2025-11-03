Atatürk Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Hayır Çarşısı Düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları; öğrenciler, öğretmenler ve velilerin gönüllü katılımıyla anlamlı bir dayanışma örneğine imza attı. "Özgür Filistin'in Yanındayız" temasıyla düzenlenen hayır çarşısında, Filistin halkına destek amacıyla bir araya gelindi.

Filistin'e Destek hayır çarşısında, öğretmenlerin koordinasyonunda öğrenciler ve veliler tarafından özenle hazırlandı. Öğrenciler tarafından satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelirler, Türk Kızılayı iş birliğiyle Filistin'e ulaştırılmak üzere toplandı. Etkinlik alanında ayrıca öğrencilerin hazırladığı "Özgür Filistin" temalı resim sergisi de yer aldı ve ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği hayır çarşısında, öğrencilerin hem toplumsal duyarlılık hem de insani değerler açısından gelişimine önemli katkı sağladı.

Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle, etkinliğin büyük bir anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi: "Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın yardımlaşma ve empati duygularını güçlendirmesinin yanı sıra, vicdani ve insani sorumluluk bilincini de pekiştiriyor. Filistin halkının yaşadığı zorlukları çocuklarımızın fark etmesi ve bu doğrultuda bir dayanışma ruhu sergilemesi bizleri son derece duygulandırdı. Emek veren tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve destekleriyle yanımızda olan velilerimize teşekkür ediyorum."

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise Filistin'e yönelik destek çalışmalarının bir vicdan meselesi olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Filistin halkı yıllardır insanlık dışı bir zulme maruz kalıyor. Bu zulme karşı sessiz kalmamak, mazlumların yanında yer almak hem insani hem de vicdani bir sorumluluktur. Üniversitemizin bünyesindeki Özel Vakıf Okullarımızın bu bilinçle gerçekleştirdiği hayır çarşısında, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin duyarlılığını ve vicdanını yansıtması açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamlı etkinliğe katkı sağlayan herkesi içtenlikle kutluyorum."

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, bu tür sosyal sorumluluk faaliyetleriyle hem öğrencilerine toplumsal farkındalık kazandırmayı hem de iyilik ve paylaşma kültürünü pekiştirmeyi sürdürüyor. - ERZURUM