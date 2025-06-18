Atatürk Üniversitesi'nde Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı Eğitimi Düzenlendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) kapsamında gerçekleştirilen Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) eğitim programı, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

12-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen eğitime, alanında uzman eğitmenler ve çeşitli kurumlardan gelen katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğünün yürütücülüğünde gerçekleştirilen eğitim toplantısına; ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanı Dr. Nida Kırömeroğlu, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörü Öğr. Gör. Cengizhan Akdağ ile birlikte akademisyenler ve farklı üniversitelerden temsilciler katıldı.

Yeni bir sınav formatı olan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) kapsamında, sınava yönelik soru hazırlama süreçlerinde görev alacak ve okuma-dinleme becerilerini değerlendirecek uzman eğitmenlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen CEFR eğitimi; ÖSYM'nin özel amaçlarına hizmet edecek şekilde üç günlük yoğun bir program olarak planlandı. Eğitim süreci gizlilik sözleşmesi kapsamında yürütülürken, katılımcılara kurumları aracılığıyla resmi görevlendirme yapıldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, değerlendirme süreçlerinde görev alabilecek olup, bu yetkinliği kazanmak için CEFR eğitiminin ardından Ankara'da bir gün süren standardizasyon çalışmasına katılmaları gerekecek. Bu süreci tamamlayan değerlendirciler, puanlamaları çevrimiçi olarak yapabilecekler. Ayrıca soru yazarı veya denetmeni olmak isteyen katılımcılar için, ilerleyen dönemlerde düzenlenecek özel eğitimlere katılım zorunlu olacak ve bu görevler ÖSYM'nin Ankara'daki merkezinde yürütülecek.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Ulusal sınav sistemine katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz"

CEFR Eğitimi kapsamında Atatürk Üniversitesini ziyaret eden ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanı Dr. Nida Kırömeroğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, üniversitenin ÖSYM'nin sınav merkezleri arasındaki konumu, teknik donanımı ve akademik birikimi çerçevesinde olası iş birlikleri ele alındı.

Eğitim süreci ve ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin sınav organizasyonlarında üstlendiği rolün önemine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: "ÖSYM gibi ulusal ölçekte büyük sorumluluklar üstlenen bir kurumun eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktan ve akademik uzmanlık alanlarımızı bu tür gelişim süreçlerine açmaktan memnuniyet duyuyoruz. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı doğrultusunda yürütülen bu eğitim, nitelikli değerlendirici ve soru yazarlarının yetişmesi açısından oldukça kıymetlidir. Üniversitemizin altyapısı, akademik kadrosu ve vizyonuyla bu tür iş birliklerine her zaman hazır olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Önümüzdeki süreçte de ÖSYM ile daha fazla ortak çalışma yapmayı ve ulusal sınav sistemine katkı sunmayı sürdüreceğiz."

Atatürk Üniversitesi, ev sahipliği yaptığı bu tür eğitim programlarıyla ulusal düzeydeki kurumlarla güçlü bir iş birliği geliştirmeye devam ederken, akademik bilgi ve birikimini ülke yararına sunma misyonunu da sürdürmeye kararlı bir şekilde devam ediyor. - ERZURUM