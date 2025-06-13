Atatürk Üniversitesi Matematik Olimpiyatları Ödül Töreni Düzenlendi

Atatürk Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Matematik Olimpiyatlarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun elinden aldı.

Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda düzenlenen ödül törenine Rektör Hacımüftüoğlu'nun yanı sıra okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi olarak gençlerin akademik gelişimine katkı sağlayacak projelere önem verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Bugün burada, Atatürk Üniversitesi olarak düzenlediğimiz Matematik Olimpiyatları kapsamında gerçekleştirdiğimiz yarışmanın ödül töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Matematik yalnızca bilimsel bir disiplin değil, aynı zamanda zihinsel bir yolculuktur. Düşünmeyi, analiz etmeyi, çözüm üretmeyi öğreten bu evrensel dil; insanlık tarihindeki en büyük ilerlemelerin temelinde yer almıştır. 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Matematik Olimpiyatları Farkındalık Eğitimi ile bu sürecin ilk adımını attık. Bugün burada, bu sürecin ödüllerle taçlandığı anlamlı bir noktadayız. Ancak inanıyorum ki bu yarışma bir son değil, genç zihinlerimizin başarılarla dolu geleceğinin ilk basamağıdır" dedi.

"Her Öğrencimiz Bizim İçin Birer Kazanan, Birer Bilim Neferidir"

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri gönülden tebrik ederek sözlerini sürdüren Rektör Hacımüftüoğlu: "Her biriniz problem çözme kabiliyetiniz, analitik düşünme gücünüz ve gösterdiğiniz azimle ülkemizin bilim yolculuğunda umut kaynağı oldunuz. Bu platforma cesaretle çıkan her öğrencimiz bizim için birer kazanan, birer bilim neferidir. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm akademisyenlerimize, görevli arkadaşlarımıza, öğrencilerimize rehberlik eden öğretmenlerimize ve en büyük destekçileri olan ailelerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda bu etkinliğe destek veren tüm kurum ve kuruluşlara da şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.

Rektör Hacımüftüoğlu'nun konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Program, derece elde eden öğrenciler ile onlara rehberlik eden öğretmenlerinin ödüllerini Rektör Hacımüftüoğlu'nun elinden almalarıyla sona erdi.

Yoğun İlgi Gören Olimpiyatlar Gelenekselleşecek

25 Mayıs 2025 tarihinde başarıyla tamamlanan Matematik Olimpiyatları, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Bölgedeki birçok okuldan öğrencilerin katıldığı sınav, büyük ilgi gördü. Matematiksel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve yetenekli öğrencileri teşvik etmeyi amaçlayan olimpiyatlarda katılımcılar, bilgi düzeylerinin yanı sıra zaman yönetimi becerilerini de test etme imkanı buldu. Öğrencilerin sınav süresince gösterdiği performans, öğretmenler ve veliler tarafından takdirle karşılandı.

Atatürk Üniversitesi yetkilileri, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek olimpiyatların önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesinin planlandığını duyurdu. Üniversite, bu tür etkinliklerle bilimsel farkındalığı artırmayı ve gençleri akademik gelişim konusunda motive etmeyi hedefliyor. - ERZURUM