Atatürk Üniversitesi, EAIE 2025 Eğitim Fuarı'nda Temsili Güçlendirdi

Avrupa'nın en büyük yükseköğretim etkinliklerinden biri olan EAIE (European Association for International Education) 2025 Eğitim Fuarı, İsveç'in Göteborg kentinde düzenlendi.

9-12 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşen ve dünyanın farklı ülkelerinden üniversiteleri, akademisyenleri ve uluslararası eğitim uzmanlarını buluşturan fuarda, Atatürk Üniversitesi de kurumsal temsilini güçlü bir şekilde yansıttı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Dış ilişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Gül, Öğr. Gör. Asena Dinç ve Öğr. Gör. Pınar Uçak'ın katıldığı fuarda heyet; ikili görüşmeler, akademik iş birliği toplantıları ve uluslararası paydaşlarla temaslarda bulundu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Dünyanın Farklı Bölgelerinden Yükseköğretim Kurum Temsilcileriyle Görüşmeler Gerçekleştirdik"

Dünyanın 90'dan fazla ülkesinden 6 bini aşkın üniversite temsilcisini bir araya getiren fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: "Atatürk Üniversitesi olarak, İsveç'in Göteborg kentinde düzenlenen EAIE Eğitim Fuarında yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. EAIE, dünyanın dört bir yanından üniversiteleri, akademisyenleri ve uluslararası eğitim uzmanlarını bir araya getiriyor. Biz de üniversitemizi temsilen bu önemli etkinlikte yer aldık. Fuar kapsamında dünyanın farklı bölgelerinden yükseköğretim kurum temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde ikili anlaşmaların yanı sıra öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri ve farklı akademik iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Ayrıca Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tahsis edilen stantta üniversitemizin akademik programlarını, Erasmus+ değişim imkanlarını ve uluslararası öğrencilere sunduğumuz fırsatları tanıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hacımüftüoğlu, EAIE 2025'in Atatürk Üniversitesi için önemli bir uluslararası görünürlük fırsatı sunduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "EAIE, sadece üniversitemizin küresel ölçekte tanınırlığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa ve dünya genelinde güçlü ve kalıcı iş birlikleri kurmamıza da zemin hazırlıyor. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi olarak uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmek, yeni akademik ortaklıklar kurmak ve küresel etkimizi artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Öte yandan fuar kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Stockholm Eğitim Müşaviri Ümare Altun ile dünyanın önde gelen üniversite ve eğitim kurumu yöneticileri Atatürk Üniversitesi standını ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Türkiye'nin uluslararası eğitimdeki rolünü güçlendirecek ortak adımlar ve geleceğe yönelik iş birliği olanakları ele alındı. - ERZURUM