Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun 8 programı, Medek tarafından akredite edildi

Atatürk Üniversitesi kalite odaklı eğitim anlayışını bir kez daha tescilleyerek önemli bir başarıya imza attı. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Gıda Teknolojisi, Atçılık ve Antrenörlüğü, Kimya Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Elektrik, Makine ile İş Sağlığı ve Güvenliği Programları, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından akredite edildi.

Eğitim-öğretimde kalite güvencesini esas alan yaklaşımın somut bir göstergesi olan bu akreditasyon süreci kapsamında programlar; müfredat yapısı, öğretim elemanı yeterlilikleri, ölçme ve değerlendirme sistemleri, fiziki ve teknik altyapı olanakları ile iç ve dış paydaşlarla yürütülen etkileşimler açısından kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu programların ulusal yeterlilikler ve sektör beklentileriyle uyumlu olduğu tescillendi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Akreditasyon, yalnızca bir belge değil, sürdürülebilir niteliğin bir göstergesidir"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, meslek yüksekokullarının üniversitelerin uygulama temelli eğitim vizyonunda stratejik bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun 8 programının MEDEK tarafından akredite edilmesi, üniversitemizin kalite odaklı yönetim anlayışının ve sürekli iyileştirme kültürünün önemli bir sonucudur. Akreditasyon, yalnızca bir belge değil; eğitimde şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve sürdürülebilir niteliğin bir göstergesidir. Bu başarı, öğrencilerimizin nitelikli bir eğitim almasını ve mezunlarımızın iş dünyasında daha güçlü bir şekilde yer bulmasını sağlayacaktır."

Akredite edilen programlar aracılığıyla öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin uygulama ağırlıklı bir eğitim modeliyle geliştirilmesi, mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılması ve sektörle üniversite arasındaki bağların güçlendirilmesi hedefleniyor. Atatürk Üniversitesi, mesleki eğitimin niteliğini yükseltmeye yönelik çalışmalarını kalite güvencesi çerçevesinde kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sürece katkı sunan akademik ve idari personele, paydaş kurumlara ve öğrencilere teşekkür ederek, elde edilen bu başarının diğer birimler için de teşvik edici bir örnek teşkil ettiğini ifade etti. - ERZURUM