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Atatürk’ün 88. ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe’de dalgıçlar Türk bayrağı açtı

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün edebiyete intikalinin 88. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı’nda tören düzenlendi. Tören sırasında suya dalan dalgıçlar saat 09.05’te su yüzeyine çıkarak Türk bayrağı açtı; çok sayıda tekne de İstanbul Boğazı’nda buluştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikalinin 88'nci yıl dönümü nedeniyle anma töreni kapsamında suya dalan dalgıçlar, saat 09.05'te su yüzeyine çıkarak Türk bayrağı açtı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikalinin 88'nci yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda bir tören düzenlendi.

Tören kapsamında çok sayıda tekne de İstanbu Boğaz'nda buluştu. Tören kapsamında denizde saygı düzeni sağlandı. Bu sırada suya dalan dalgıçlar ise saatler 09.05'i gösterdiğinde su yüzeyine çırakarak Türk bayrağı açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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