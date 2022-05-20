Atakum Belediyesi'nden Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması - Haberler

Atakum Belediyesi, 19 Mayıs 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutladı. CHP Balkan Masası'nın organizasyonuyla Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden bisikletçiler tarafından getirilen toprak, CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'ye teslim edildi. Kutlamalar kapsamında halk yürüyüşü ve Şevval Sam konseri düzenlendi.

Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenledi. Toplu açılış töreninin düzenlendiği kutlamalarda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evden bisikletçiler tarafından getirilen toprağın teslim töreni, Türkiye Tohum Zinciri, halk yürüyüşü ve Şevval Sam konseriyle bayram sevinci en üst seviyeye ulaştı.

ONUR ANITI'NDA TÖREN

Yoğun programda Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Samsun protokolü ile Onur Anıtı'nda düzenlenen çelenk töreni ve ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Tütün İskelesi'ndeki bayrak törenine katıldı. Kutlamalar kapsamında daha sonra Samsun'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun; CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, CHP PM Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Av. Gülay Deveci ve parti örgütü tarafından karşılanarak Onur Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

CHP heyeti törenlerin ardından Derecik Mahallesi'nde yapılan Balkan Buluşması'na katıldı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'na da ziyarette bulunan heyet, burada TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile bir araya geldi.

ÇEVRİMİÇİ SERGİ AÇILDI

Etkinlikler kapsamında küratörlüğünü Doç. Dr. Sena Sengir Aydın'ın üstlendiği 20 ülkeden, 163 sanatçının binlerce eserinin yer aldığı "103. Yaşında 19 Mayıs Uluslararası Karma Sanal Sergi" çevrimiçi olarak ziyarete açıldı. Atakum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan sergi beğeni topladı.

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ

Programda Atakum Belediyesi'nin halkın hizmetine kazandırdığı projelerin de toplu açılış töreni yapıldı. Törende Ata Çocuk Gündüz Bakım Evleri, Ata Tohum Merkezi, Doğa Bilimleri Köyü, Karakavuk Köy Konağı, Özören Köy Konağı, Beypınar Köy Meydanı, Hayrettin Karaca Rekreasyon Alanı, Anıt Ağaç Park Alanı, Mehmet Soykan Parkı, Şehit Polis Hakan Kara Parkı, Yeşildere Park Alanı, Büyükoyumca Park Alanı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'na özel gençlerin bilim ve sanat alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri, nitelikli kütüphaneye ve birçok donanıma sahip olan Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi görkemli bir törenle açıldı.

ATA TOPRAĞI TESLİMİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balkan Masası'nın organize ettiği "Gençlik Geleceğimizdir" projesi kapsamında Atakum Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprakla 3 Mayıs'ta Yunanistan Gümülcine'den yola çıkan Rodop Bisiklet Doğa Sporları Grubu (ROBİS) üyeleri, ata toprağını törenle CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'ye teslim etti. Yurttaşlar tarafından yoğun ilgi gören bisikletçiler dakikalarca alkışlandı. Törende ayrıca, Atakum Belediyesi'nin başlattığı Türkiye Tohum Zinciri açılışı da yapıldı. Zincir şeklinde birçok şehir dolaşacak tohumlar, çeşitlenerek ve sayısı artarak yeniden Atakum'a dönerek zinciri tamamlayacak.

"19 MAYIS, CUMHURİYET TARİHİMİZİN İLK SAYFASIDIR"

Toplu açılış töreninde konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, şöyle konuştu:

"19 Mayıs, Cumhuriyet tarihimizin ilk sayfasıdır. Bugünkü 19 Mayıs, 1919'daki 19 Mayıs kadar anlamlı ve önemlidir. Neyi kastettiğimi, neyi anlatmak istediğimi siz gençler çok daha iyi biliyorsunuz. Bugün burada 19 Mayıs ile özdeşleşen, sizi bir araya getirecek olan ve Atatürk'ün size emanet ettiği Cumhuriyet'in ilkelerini anlamanıza, anlatmanıza yardımcı olacak, yönetimini size bırakacağımız Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi açıyoruz. Adı, Hasan Ali Yücel. Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşı. Köy enstitülerinin kurucusu, Cumhuriyetin ilk milli eğitim bakanı, sizi siz yapan isimlerden birisi. Siz yaşatacaksınız onu.

"HEM EĞİTİM ALACAKSINIZ HEM ÜRETECEKSİNİZ HEM DE ÜRETTİKLERİNİZ SERBEST PAZARDA DEĞER BULACAK"

Merkezde, çok sayıda kitabın olduğu özellikle tıp ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin temin etmekte zorlandığı akademik kitapların yer aldığı; gençlerimizin Cumhuriyet'i anlamalarına anlatmalarına yarayan kitapların bulunduğu yaklaşık bin 500 metrekarelik kitap kafemiz var. Meslek edindirme kursları, robotik kodlama ve yazılım gibi alanlarda size belge verebileceğimiz ve iş bulabilecek donanıma sahip olabileceğiniz sınıflar var. Alt katta, yaklaşık bin 200 metrekarelik CNC atölyesi var. Hem eğitim alacaksınız hem üreteceksiniz hem de ürettikleriniz serbest pazarda değer bulacak."

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BÜYÜK BİR ÖNGÖRÜYLE, İLKELERİNİ ADIM ADIM BELİRLEDİĞİ VE HEP HAYATA GEÇİRDİĞİ CUMHURİYETİ SİZE ARMAĞAN ETMİŞ"

Başkan Deveci, Yunanistan'dan bisikletçiler tarafından getirilen ata toprağının önemine değinerek, "Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin bahçesindeki nar ağacının dibinden Batı Trakyalı bisikletçilerimizin getirdiği buram buram Anadolu ve Atatürk kokan, Mustafa Kemal Atatürk'ün üzerinde oynadığı ve kendisi kokan toprak Sayın Genel Başkan Yardımcımız Faik Öztrak'a teslim edilecek. O toprak Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleri arasında korunacak ve saklanacak. Ege'nin iki yakasındakiler, Batı Trakyadakiler, Makedonyadakiler ve Balkanlardakiler tek yürek, insanlığı, kardeşliği, dayanışmayı, demokrasiyi dünyanın her yerine örnek olarak gösterebilecek kültürümüz, tarihimiz ve medeniyetimiz var. Onu yaşatacak olan sizlersiniz. Mustafa Kemal Atatürk büyük bir öngörüyle, ilkelerini adım adım belirlediği ve hep hayata geçirdiği Cumhuriyeti size armağan etmiş. Dünyada başka bir örneği yok. Bunun kıymetini bilin. Her bayramı biraz daha büyük bir coşkuyla kutlamayı diliyorum" diye konuştu.

"TARİH KIYMETLİDİR AMA TARİHİN YAZILDIĞI YERDE OKUNURSA O ÇOK DAHA KIYMETLİDİR"

Atakum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamanın büyük bir sevinç olduğunu kaydeden CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Bu çerçevede değerli Belediye Başkanımız Cemil Deveci'ye çok teşekkür ediyorum. Bu bayramın en güzeli, Samsun'da kutluyor olmamız. Bir bayramı yerinde kutladığınız zaman o insana çok daha büyük bir sevinç ve coşku veriyor. Bugün, Selanik'ten parlayan bir güneşin şavkının vurduğu Samsun'dayız. Tarih kıymetlidir ama tarihin yazıldığı yerde okunursa o çok daha kıymetlidir. Bugün aslında büyük kahramanlıklarla dolu Türk tarihinin önemli bir kısmının yazıldığı, ruhun beden bulduğu Samsun'dayız. Ata toprağı da Samsun'da. Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu gün evin bahçesine diktiği nar ağacının dibinden geliyor bu toprak. Atatürk, 'Benim doğum tarihim 19 Mayıs'tır" diyor.

"DEĞERLİ BİSİKLETÇİLERİMİZ TAM BİN 350 KİLOMETRE YOL KATEDEREK BU TOPRAĞI GETİRDİLER"

Aynı zamanda bu toprak, Mustafa Kemal Atatürk'ün, büyük liderimizin, partimizin ve Cumhuriyetin kurucusunun doğum gününde buraya geliyor. Değerli bisikletçilerimiz tam bin 350 kilometre yol kat ederek bu toprağı getirdiler. Bu toprağı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ilelebet muhafaza edeceğiz. Tüm örgütlerimiz bu toprağı günbegün takip ettiler ve bu toprağın Samsun'a gelişi bütün memlekette büyük bir heyecan yarattı. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, ama en başta da Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci'ye teşekkür ediyorum. Bütün gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

CUMHURİYET KADINLARI BANDOSU

Toplu açılışın ardından, Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi önünden başlayan ve Atakum Kent Meydanı'nda sona eren halk yürüyüşü düzenlendi. Marşlarla Kent Meydanı'na yürüyen kalabalığa Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Cumhuriyet Kadınları Bandosu da eşlik etti. Yurttaşlar bando takımını ilgiyle izlerken uzun süre alkışladı.

"ATATÜRK, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ SİZE EMANET ETTİ. O EMANETE SADIK KALIN, O EMANETİ HER GÜN BİRAZ DAHA BÜYÜTÜN VE COŞKUYLA ANIN"

Etkinliklerin son durağı ise Atakum Kent Meydanı'nda sahne alan Şevval Sam konseri oldu. Her yaştan yurttaşın akın ettiği konser alanında Sam, şarkıları ve sahne enerjisiyle Atakum'da coşku yarattı. Sam'a çiçek, karakalem tablo ve plaket hediye etmek için sahneye çıkan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve Gülay Deveci, başarılı sanatçıya teşekkür etti. Gençlere seslenen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Bu en büyük bayramı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları 'Ya bağımsızlık ya ölüm' diyerek adım attıkları 19 Mayıs 1919'da ve ondan sonraki kurtuluş savaşı, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ardından, çağdaş modern Türkiye Cumhuriyeti ve onun ilkelerini size emanet etti. Bu nedenle siz şanslı, onurlu, gururlu ve bir o kadar da sorumlusunuz. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni size emanet etti. O emanete sadık kalın, o emaneti her gün biraz daha büyütün ve coşkuyla anın. Yolunuz açık olsun" dedi.