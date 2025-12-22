Haberler

ASKON Başkanı Turan: "Sarıkamış şehitlerimizi saygı ve rahmetle yâd ediyoruz"

ASKON Başkanı Turan: 'Sarıkamış şehitlerimizi saygı ve rahmetle yâd ediyoruz'
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Turan, Vatan uğruna can veren kahramanların hatırasının yüreklerde yaşadığını belirterek, "Mehmetçiğimiz, Sarıkamış'ta fedakarlığın en asil örneğini göstermiştir" dedi.

"Vatan için fedakarlığın, azmin ve kararlılığın göstergesidir, Sarıkamış Harekatı"

Başkan Turan, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, şunları kaydetti. "Sarıkamış, Türk toplumunu derinden etkileyen acı bir hatıradır. 1. Dünya Savaşı sırasında, 22 Aralık 1914 - 05 Ocak 1915 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı, memleketimizin dört bir yanından, kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmekten çekinmeyerek vatan sevdasıyla vazifeye koşan Mehmetçiğin ölümsüzlük destanıdır.Vatan için fedakarlığın, azmin ve kararlılığın göstergesidir. Sarıkamış Harekatı, zor hava şartlarına aldırmadan vatanları için donarak can veren 90 bin askerimizin şahadete erdikleri bir hadise olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Bu harekat bizlere Mehmetçiğimizin vatanı için her koşulda gözünü kırpmadan mücadeleye hazır olduğunu bir kez daha göstermiştir. Dayanılmaz bir soğukta üstün bir cesaret örneği sergileyerek tereddüt etmeden son nefeslerine kadar mücadele eden kahraman ecdadımız, aziz hatıralarıyla yüce Milletimizin gönlünde hak ettikleri yeri almışlardır.

Memleketin dört bir yanından gelen bu kahraman askerlerimiz keskin ayaz ve kurşun olup yağan karın düşman silahından daha çok kayıp verdirdiği Sarıkamış'ta, bedenleri buz tutsa da, üstün bir cesaret örneği sergileyerek tereddüt etmeden son nefeslerine kadar mücadele etmiştir. Kahraman ecdadımız, aziz hatıralarıyla yüce milletimizin engin gönlünde hak ettikleri yeri almışlardır.

Bu mücadelenin kutsallığı ve kahraman askerlerimizin cesareti bizlere de büyük sorumluluklar yüklemiştir. Bugün de bizler bu fedakarlığın bilincinde olarak onların izinde birlik ve beraberlik içerisinde vatan için her koşulda çalışmak durumundayız.

Bugün bizler Millet olarak kahramanlarımızın canlarıyla bedelini ödedikleri bu vatanda, tüm mazlum ve masumların umudu olmaya devam ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla, vatanımızı ve devletimizi her türlü işgal, tehdit ve darbe girişimine karşı canımız pahasına koruduk ve korumaya devam ediyoruz.

Milli Mücadele ruhunu dizeleriyle ölümsüzleştiren, İstiklal Marşı'mızın değerli şairi, fikir ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 89. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bu vesileyle başta Sarıkamış Harekatı'nı üstün kararlılık ve cesaretiyle yöneten Enver Paşa başta olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Sarıkamış'ta ve yurdun her köşesinde kahramanlık örneği göstererek adını tarihe yazdıran tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor şükran ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun." - ERZURUM

