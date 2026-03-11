Askeri kıyafeti ve elinde Türk bayrağıyla İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor

Çanakkale şehitlerini anmak için İstanbul'dan Türk bayrağıyla yola çıkan Saffet Gümüş, vefa yürüyüşünün 4'üncü gününde Tekirdağ'a ulaştı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yılı dolayısıyla İstanbul'dan yürüyüşe başlayan 58 yaşındaki Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, elinde Türk bayrağı ve dedesine ait İstiklal Madalyası sertifikası ile çıktığı vefa yürüyüşünde Tekirdağ'a ulaştı. Çanakkale şehitleri için 8 yıldır vefa yürüyüşü yayan Gümüş'ü Süleymanpaşa sahilinde vatandaşlar karşıladı. Burada bir süre dinlenen Gümüş, daha sonra Türk bayrağını alarak yürüyüşüne devam etti.

Yürüyüşü boyunca yolda karşılaştığı vatandaşların ve sürücülerin kendisine sevgi gösterisinde bulunduğunu ifade eden Gümüş, yürüyüşün farkındalık amacı taşıdığını söyledi. Saffet Gümüş, "Çanakkale'ye torundan dedeye vefa yürüyüşümüzün bu yıl 8'incisini yapıyoruz. Allah bu yıl da nasip eyledi. Tekirdağ'dayız şu an. Tabii yolumuz uzun. Şehitler yolu. Nasip olursa 16 Mart'ta Çanakkale Valimize bir bayrak vereceğiz, sonra orada 111 dakika nöbetimizi tutacağız. Çünkü 111. yılda. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bu bayrak kolay kazanılmadı. Şu an Türkiye'nin şartlarını görüyoruz. Türkiye'mizin etrafı ateş çemberi. Vatan olmadan olmaz. Bayrak olmadan olmaz. Biz tabii bu yürüyüşümüzün adı farkındalık yürüyüşü. Gelecek nesillere Çanakkale'yi anlatmak, vatan sevgisini aşılamak. Allah bizi vatansız bırakmasın, bayraksız bırakmasın. Vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkalım. Birlik olalım, beraber olalım. Büyüttükçe kardeş oluyoruz. Alevi'siyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla yani Türkiye'de ne kadar ırk ve cinsiyet varsa Çanakkale'de bundan 111 yıl önce beraberdik. Türkiye'nin dört bir yanından gittiler. Tek amaçları, tek gayeleri vardı; şu bayrak düşmesin, vatan bölünmesin. Vatansız olmaz, ezansız olmaz, Kur'an'sız olmaz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı