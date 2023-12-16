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Asım'ın Nesli Gençlik Buluşmaları'nda Yazar Taha Kılınç ve Grup Genç konuk oldu

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Asım'ın Nesli Gençlik Buluşmaları'nın konuğu Yazar Taha Kılınç ve Grup Genç oldu. Programda Filistin meselesi ve Kudüs Şairi Nuri Pakdil'in gözünden anlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Asım'ın Nesli Gençlik Buluşmaları'nın konuğu Yazar Taha Kılınç ve Grup Genç oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin periyodik olarak düzenlediği "Asım'ın Nesli Gençlik Buluşmaları" projesi çerçevesinde 7 Güzel Adam'a Vefa Gecesi programının bu ayki konusu 'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil oldu. Programa konuşmacı olarak katılan Yazar Taha Kılınç, Filistin meselesini Kudüs Şairi Nuri Pakdil'in gözünden katılımcılarla paylaştı. Grup Genç ise Filistin temalı ezgiler seslendirirken, salonu dolduranlar da Filistin bayraklarıyla eşlik etti.

Programa katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençleri çok önemsediklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bir toplumun geleceğe güvenle bakması için gençlerin durduğu yerin önemli olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, iletişim çağında yaşadıklarını ve Filistin ile Gazze'de yaşananları çok iyi görebildiklerini ifade etti. Türkiye'nin güçlü bir devlet ve birlik beraberlik içerisinde olması gerektiğinin altını çizen Başkan Aktaş, "Asım'ın Nesli Gençlik Buluşmaları'yla birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek istiyoruz. Asım'ın Nesli derken iman, irfan, karakterli, ahlaklı, erdemli, vatanına, milletine, dinine sahip çıkan bir gençlikten bahsediyoruz. Bu gençler sizlersiniz. Hepimiz Osmanlı'dan neşvünema bulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin birer evladıyız. Bizler çok geniş coğrafyalara hükmetmiş neslin torunlarıyız. Kendinize güvenmelisiniz. Büyük düşünmeli ve kendinizi iyi yetiştirmelisiniz. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanları unutmamalıyız. Örneğin bizler 'Yedi Güzel Adam' diye anılan Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt, Alaaddin Özdenören, Rasim Özdenören gibi değerlerimizin eserleriyle düşünce dünyamızı şekillendirmeye çalıştık. Aramızdan ayrılan Yedi Güzel Adam'ı rahmetle anıyorum" dedi.

Filistin'de yaşanan soykırıma da değinen Başkan Aktaş, "Filistin'de iki ayda 6 binden fazla çocuğu öldürdüler. 18 binden fazla insanı katlettiler. Komşuda yangın olsa hem komşuluk hakkı için hem de size de sıçramaması için su tutarsınız. Rusya, Ukrayna bize uzak olmadığı gibi Filistin de bize uzak değil. Mescid-i Aksa bizler için çok önemli. Orası esir altındayken bizlerin rahat etmesi zaten mümkün değil. Kendinize, devletinize kesinlikle güvenin. Bizler güçlü ve kadim bir medeniyetin evladıyız. Dün nasıl yaptıysak bugün de yapabiliriz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş tarafından Grup Genç'e ve Genç İHH Başkanı Ömer Peker'e plaket takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Taha Kılınç Grup Genç Filistin Gençlik Haberler

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