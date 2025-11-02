Haberler

ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği Antalya'da Teknoloji Şöleni Sunuyor

ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği Antalya'da Teknoloji Şöleni Sunuyor
Güncelleme:
ASELSAN'ın 50. yıl etkinlikleri kapsamında tasarlanan Tekno Macera Tırı, Türkiye turunun son durağı olan Antalya'da çocuklarla buluşarak teknoloji ve bilimle dolu bir şölen sunuyor. 9 Kasım'a kadar devam edecek şenlikte çocuklar, interaktif deneyim alanları ve eğitici atölyelerle bilim ve teknolojiyi keşfetme fırsatı bulacak.

ASELSAN'ın 50. Yıl Çocuk Şenliği kapsamında tasarlanan Tekno Macera Tırı, Türkiye turunun son durağı olan Antalya'da çocuklarla buluştu.

Antalya'da kapılarını açan ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, 9 Kasım'a kadar çocuklara teknoloji şöleni yaşatacak. Türkiye'nin dört bir yanında çocuklarla buluşan olan Tekno Macera Tırı, ASELSAN'ın yenilikçi vizyonunu yansıtan interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sunuyor. Tekno Macera Tırı, ASELSAN'ın kuruluşunun 50. yılında teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırdı.

ASELSAN ürünlerini keşfettiler

Şenlik kapsamında ziyaretçiler, yapay zeka desteğiyle hazırlanan Mucitler Müzesi'nde tarihe yön veren bilim insanlarıyla tanışma fırsatı buluyor. Çocuklar, buradan ilhamla geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfederken, "Bir Doğa Yolculuğu" kitabının artırılmış gerçeklikle hayat bulmasına da tanıklık ediyor. Bilim ve teknoloji meraklıları, çeşitli bilim gösterileri ve eğitici atölyelere katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.

Türkiye turunun son durağı

2019 yılından bu yana dijital platformlar, festivaller ve deneyim alanları aracılığıyla 65 binden fazla çocuğa ulaşan Tekno Macera Tırı, ASELSAN'ın 50. yılına özel olarak yeniden tasarlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, bugüne kadar Şanlıurfa, Samsun, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Malatya ve Mardin'de binlerce çocuğu teknolojiyle buluşturdu. - ANKARA

