Artvin Şavşat Belediyesi Deprem Bölgesine Yardımlarını Ulaştırmaya Devam Ediyor

6 Şubat depreminin ardından başlatılan yardım kampanyalarına destek veren Artvin Şavşat Belediyesi, toplanan gıda ve ihtiyaç malzemelerini depremzedelere ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 9 tır yardımı deprem bölgesine ulaştıran Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, "Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun, 4-5 gündür ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı dünyanın dört bir yanından yardımlar gidiyor. Özellikle bizde ilçe olarak Şavşat halkının bu konuda çok duyarlı olduğunu gördüm" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

6 Şubat depreminin ardından başlatılan yardım kampanyalarına destek veren Artvin Şavşat Belediyesi, toplanan gıda ve ihtiyaç malzemelerini depremzedelere ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 9 tır yardımı deprem bölgesine ulaştıran Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, "Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun, 4-5 gündür ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı dünyanın dört bir yanından yardımlar gidiyor. Özellikle bizde ilçe olarak Şavşat halkının bu konuda çok duyarlı olduğunu gördüm" dedi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından Artvin'in Şavşat ilçesi belediye organizasyonuyla birlikte deprem bölgesine çok miktarda gıda, odun ve kömürden oluşan toplam 9 tır gönderdi.

"DEPREM BÖLGESİNE YARDIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, depremzedelere yapılan yardımlarla ilgili şunları söyledi:

"Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun, 4-5 gündür ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı dünyanın dört bir yanından yardımlar gidiyor. Özellikle bizde ilçe olarak Şavşat halkının bu konuda çok duyarlı olduğunu gördüm. Bizde karınca kararınca deprem bölgesindeki insanlara nasıl yardımcı olabiliriz şeklinde yardım kampanyası başlattık. Bugüne kadar ilk günden bugüne toplam 9 tır malzeme gitti. Bunların içerisinde çok miktarda gıda maddesi, odun ve kömür var. İki tır bugün yola çıkacak ve odun yükleyeceğiz. Giden tırlarımızı Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Kilis'e göndereceğiz. Bugün yola çıkacak tırlar Hatay'a gidecek.

Ben özellikle Şavşat halkına duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten umulmadık ve beklenmedik bir tepkiyle depremzedelerimizin yanında olmaya çalıştılar. Ben bu vesileyle Şavşat ile gurur duyuyorum ki yardımlaşmanın en güzelini gösterdiler. Tüm Şavşatlılara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle burada toplanan malzemeleri deprem bölgesine yetiştiren kamyoncu şoför arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şavşat Belediye başkanı olarak Şavşat ile gurur duyduğumu bir kez daha iletmek istedim."