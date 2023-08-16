Artvin'de, Şavşat Belediyesi'nin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Doğadan Toplanan Bitkileri İşliyor, Şavşat Ekonomisine Katkı Sunuyor

Artvin’de, Şavşat Belediyesi’nin kurduğu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi; doğatan toplanan bitkileri işliyor ve Şavşat ekonomisine kazandırıyor. Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, "Bizler Şavşat’ın geleceğinin tarımsal üretimden geçeceğine inanarak bu tesisimizi kurduk ve hedefimiz Şavşat’ta tapu kayıtlarında bulunan 85 bin dönümlük arazilerimizin tümünü değerlendirerek Şavşat ekonomisine kazandırırken aynı zamanda da Şavşat’ı terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın da Şavşat’a dönüp ata topraklarına sahip çıkarak kendi işlerinin başına geçmelerini sağlamaktır" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'de, Şavşat Belediyesi'nin kurduğu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi; doğatan toplanan bitkileri işliyor ve Şavşat ekonomisine kazandırıyor. Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, "Bizler Şavşat'ın geleceğinin tarımsal üretimden geçeceğine inanarak bu tesisimizi kurduk ve hedefimiz Şavşat'ta tapu kayıtlarında bulunan 85 bin dönümlük arazilerimizin tümünü değerlendirerek Şavşat ekonomisine kazandırırken aynı zamanda da Şavşat'ı terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın da Şavşat'a dönüp ata topraklarına sahip çıkarak kendi işlerinin başına geçmelerini sağlamaktır" dedi.

Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, "Ektiğimiz arazilerdeki ürünlerimizi ekonomiye kazandırarak ve işsizliği azaltacağımıza inanıyorum. Şavşat ilçe merkezinde yaşayan insan sayısı 14 bindir ve oysa ki bugün resmi kayıtlara baktığımızda, Şavşat'ın bütününde 174 bin insan yaşamaktadır. İnsanlarımızı ve arazilerimizi değerlendirerek hem memlekete sahip çıkarak hem de Şavşat ekonomisine kazandırarak işsizliği azaltmaya çalışacağız" diye konuştu.

"YABANİ IHLAMURLAR EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR"

Artvin'in Şavşat ilçesinde Şavşat belediyesi bünyesinde kurulan Şavşat Tarımsal kalkınma ve üretim kooperatifi çalışanları Şavşat'ın derelerinde yabani ıhlamurları ve kendi ektikleri arazilerde birçok çeşit bitkileri tesislerde işleyerek Şavşat ve ülke ekonomisine kazandırmak için çalışıyorlar. Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar şunları söyledi:

"Şu anda gördüğümüz dere yatağında kendiliğinden yetişen ıhlamur ağaçlarından ıhlamurları toplamış arkadaşlarımız ve bunlarında Şavşat ekonomisine çok ciddi bir katkısı var. Ihlamur özellikle geçmiş yıllarda ilaç olarak kullanılan ıhlamurları şimdi ise Şavşat ekonomisine kazandırmak için kooperatif bünyemizde çalışan arkadaşlar bu işe yoğunlaştılar ve Şavşat'ta doğal olan bu tür ürünleri toplayıp paketleyerek piyasaya sunmaya çalışacağız. Özellikle bu konuda özverili çalışma sergileyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buradaki tüm arkadaşlarımın amacı Şavşat'ın değerlerini ön plana çıkarıp, Şavşat'a çağ atlatmaktır ve bunu da canla başla çalışarak yapıyorlar. Ağacın boyunu görüyorsunuz ki bundan sonra bu ürünlerimiz Şavşat ekonomisine kazandırılacak."

"ŞAVŞAT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kooperatif çalışanı Coşkun Kılıç, "Görüyorsunuz ıhlamurumuzu doğadan çok zor koşullarda toplayarak elde ediyoruz. Çalışma sahamız burası ve dere kenarındayız. Bu topladığımız ıhlamurumuzu işleyerek halka ulaştıracağız. Belediyemize bağlı kooperatifimizin internet satış mağazası olacak ve büyük internet satış mağazalarıyla da entegreli olacak. Belediye çalışanları şu an ıhlamuru zor koşullarda toplayıp işleyerek ülke ekonomisine sunarken, halkımıza da doğal ve sağlıklı ıhlamuru sağlamak" dedi.

Kooperatif gönüllüsü Ayça Balcı, "Bu sarı kantaronumuz ve biz bunu kendi tarlamızda topladık ve bununla yağ yapabiliyoruz ve sarı kantaron yağı geçiyor. Elimde gördüğünüz topladıklarımızdan kurusu ve yaş olanı var. Bu da ıhlamurumuz ve Şavşat'ta toplamış olduğumuz ıhlamurun işlenmiş hali paket halinde. Bu da Roma papatyası deniyor ve yine bunu da Şavşat'ta toplayıp kuruttuk ve yine ıhlamurla birlikte çayını yapıyoruz. Aynı zamanda uçucu yağlarını da yapıyoruz" diye konuştu. Kooperatif çalışanı Coşkun Kılıç, "Kooperatif bünyemiz de kimyager arkadaşımız var şu an eğitimde ve biz ilerde kar marjı yüksek olan ürünlerimizi doğadan toplayarak Şavşat ekonomisine kazandırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"ŞAVŞAT BATI İLLERİNDEKİ VAR OLAN ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNE SAHİP"

Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar şunları söyledi:

"Burası arkadaşlarımızın doğadan toplamış oldukları ıhlamuru kuruttukları nokta ve ıhlamurun faydalarını tekrar konuşma gereği duymuyoruz çünkü kendini ispatlamış bir ürün ve eski zamanlarda özellikle ateşli hastalıklarda kullanmış olduğu bir çay. Şu anda bulunduğumuz noktada kooperatif bünyemizdeki üretimimizi yaptığımız binamızdaki soğuk hava depomuzdayız. Burada ürettiğimiz ürünler burada depolanıyor ve daha sonra da ihtiyaç sahiplerine ve isteyenlere satılıyor. Şu an ürettiklerimizden 100'er gramlık pekmezimiz var, elma kurusu var, ıhlamur, kekik var, erik kurusu var. Aslında Şavşat ürün bakımından çok zengin bir yer ve batı illerimizde üretilen ürünlerin tamamına yakın ürünler burada da üretiliyor. Batı illerindeki süreçten yola çıkarak kooperatifimizi kurduk ve Şavşat'ın geleceğini tarımla garanti altına alınacağına inanarak yola çıktık. Kooperatifimizin amacı da budur zaten ve bu konuda elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız ve Şavşat'ın geleceğini kurtaracak projeler bunlardır. Şavşat'ın 65 köyü var ve Şavşat'ın merkezide dahil 85 bin dönüm tapuya kayıtlı arazisi var ve bu arazileri aşamalı bir şekilde Şavşat ekonomisine kazandırmaya çalışacağız. Bütün çabamızda bu yöndedir ve bu tesiste bunun için kurulmuştur. Bu aynı zamanda vatandaşın önünü açmak için kurulmuş ve vatandaş da ilerleyen zamanda bu tesisi etkin bir şekilde kullanacaktır. Tekrara düşüyor ama özellikle eski zamanlarda ilaç olarak kullanılan yabani ıhlamuru da bu tesis sayesinde arazide toplayarak tesislerimizde işleyerek Şavşat ekonomisine kazandırmaya da başladık.

"ŞAVŞAT'TA TAPU KAYITLARINA İŞLENMİŞ 85 BİN ARAZİMİZİN TÜMÜNÜ İŞLEMEKTİR HEDEFİMİZ"

Evet az önce Şavşat'ta 85 bin dönüm tarım arazisinden bahsettim ve bu azımsanacak bir rakam değil ve hedefimiz bu arazinin tümünü üretime kazandırmaktır. Bir parça yerin ekilmemesini kabul etmeyeceğiz ve her parça yerin ekilmesini sağlamaya çalışacağız. Ektiğimiz arazilerdeki ürünlerimizi ekonomiye kazandırarak ve işsizliği azaltacağımıza inanıyorum. Şavşat ilçe merkezinde yaşayan insan sayısı 14 bindir ve oysa bugün resmi kayıtlara baktığımızda, Şavşat'ın bütününde 174 bin insan yaşamaktadır. İnsanlarımızı ve arazilerimizi değerlendirerek hem memlekete sahip çıkarak hem de Şavşat ekonomisine kazandırarak işsizliği azaltmaya çalışacağız. Bugün batı illerimizde yaşayan insanlarımız özellikle ve Bursa'da ağırlıkla boyahanelerde, fabrikalarda ve de asgari ücretle çalışmaktadırlar. Oysa insanlarımız memleketlerine dönüş yaptıklarında hem atasının toprağına sahip çıkmış olacak ve kendi kapısındaki işiyle de iş sahibi olacak."