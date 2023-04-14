Artvin Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı. En Düşük Maaş 14 Bin TL Olarak Belirlendi

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında 230 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Artvin Belediyesi'ne bağlı BELYAP'ta çalışan işçilerin maaşı geçen yıl mart ayına göre yüzde 160 artarak ortalama net ücretleri 14 bin TL olurken, kadrolu işçilerin net aylık ücreti de yüzde 140 artarak 22 bin 750 TL oldu.

Artvin Belediyesi önünde yapılan imza törenine CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, DİSK Genel İş Sendikası Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, CHP İl Başkanı Orhan Yusuf Atan, CHP Merkez İlçe Başkanı Olgun Gümrükçü ve belediye işçileri katıldı.

"EN İYİ SÖZLEŞMEYİ ARTVİN BELEDİYESİYLE İMZALADIK"

DİSK Genel İş Sendikası Şube Başkanı Selim Bilgin şunları söyledi:

"30 gün sonra yeni bir bahara uyanacağız herkesin yüzü gülecek. 81 ilde 2 bin 500 küsür belediye arasında yapılmış en iyi sözleşmeyi şu anda imzalayacağız. Abartı yok abartmak da yok. Bu ücretlerin fazla olduğunu düşünmüyoruz. Yoksulluk sınırını biz açıklamıyoruz. Devletin kurumu açıklıyor 30 bin TL olmuş. Ancak belediyenin mevcut imkanlarıyla ücretlerinize yüzde 140 zam yapılmıştır. Göreve geldiği ilk günden bugüne kadar işçi kardeşlerimizin ücretlerini aksatmadan ödediği için ayrıca yaşadığımız zor ekonomik koşulları göz önüne alarak ücretlerde iyileştirme yaparak bugüne geldiğimiz için sayın belediye başkanıma hepinizin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Artvin Belediyesi hepimizindir. Artvin Belediyesi çalışanları hem ücretlerini aldıkları için hem de kendi memleketine hizmet ettiği için iki kere mutlu olur. Bu toplu iş sözleşmesinin tüm işçilere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"BELEDİYE İŞÇİSİ EVİNDEN MUTLU ÇIKACAK DEMİŞTİK"

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin şunları söyledi:

"Göreve gelmeden önce de sonrasında da ücretler konusunda sizlerin canını sıkmayacağımı söylemiştim. Ne söz vermiştik, belediye işçisi evinden işine gelirken huzurlu, belediyeden giderken de mutlu bir şekilde gidecek. Bu ücret konusu ne kadar verirsek verelim ne kadar üzerine koyarsak insanlar ücretler ve gelirleri arttıkça yaşam standartları da ister istemez artıyor. Yani sanayici de olsanız ister istemez o kazanca göre yaşam standartlarınızı ayarladığınız için yeterli olmuyor. Enflasyonun olduğu yerde verilen hiçbir zammın kıymeti yok bunu öncelikle belirtmek istiyorum. İnşallah 13. Cumhurbaşkanı yapacağımız Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi söz Artvin dedik, söz işçi dedik, şimdi de diyoruz ki söz Türkiye. Ne söylemişsek onu da birer birer yerine getiriyoruz.

"ARTVİN'DE NE YAPIYORSAK İKTİDARDA DA BUNU YAPACAĞIZ"

BELYAP personeli geçen sene 1 Mart 2022'de en az ücret alan 5 bin 400 lira alıyordu. Yaptığımız sözleşme ile Artvin Belediyesi'nde, BELYAP işçisinin ortalama net asgari ücreti 14 bin lira olmuştur. BELYAP işçilerine yapılan zam yüzde 160'tır. Kadrolu işçilerde de geçen sene 1 Mart'ta en az maaş alan kadrolu işçi 9 bin 400 liraydı bugün 22 bin 750 lira alacak arkadaşlar. Bu rakamlar net maaşlardır. Kadrolu işçilerin de zam oranı yüzde 145 civarında olmuştur. Onların daha az olmasının sebebi şundan dolayıdır onlara devletin verdiği bir ikramiye var ondan dolayı BELYAP işçileriyle arasındaki fark açılmasın dedik. Özellikle de ücret konusundaki zam oranlarını hep eşit yaptık sosyal yardımlarda sorumluluk ile tazminatlarında kadrolu ve BELYAP işçilerinde eşit ücret politikamızı gerçekleştirmeye çalıştık. 13.Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekillerini seçeceğiz. Artvin Belediyesi'nde bu Millet İttifakı olarak ne yapıyorsak, işçinin yanında nasılsak, emekçinin yanında nasılsak sarfiyattan tasarruf etmişsek, paraları arttırmışsak bilin ki 14 Mayıs'tan sonra da bir şey yapmaya gerek yok o saraydaki korumaları kaldırsak bu Türkiye'ye herkesin parası yeter. Artvin'de biz ne yapıyorsak bilin ki gelen iktidarda da bunu yapacağız."

"BU BÜYÜK BİR BAŞARIDIR"

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan şunları söyledi:

"Bir ülkede TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamını kenara koyarak ENAG diye bir enflasyon rakamı var. TÜİK'in açıkladığı rakamının 2 katı neredeyse. Onun üzerinde bir artış sağlayan bir belediye gerçeği ile karşı karşıya kaldık. Bu pazarlığı büyük bir başarıyla buraya getiren Selim Başkan'a da ayrıca takdir etmek lazım. Bu büyük bir başarıdır. Türkiye'ye örnek olsun diyorum. Sizlerin emeklerinizin karşılığı para ile ödenmez. Bu emeğin hiçbir bedel olarak karşılığı olamaz. Çalışmalarınızın ne kadar takdire şayan olduğunu gururla izlediğimi bilin. Bu sözleri laf olsun diye ifade etmiyorum, ayağınıza taş, gözünüze yaş değmesin. Önümüzde bir bayram var, yaşadığınız her gün bayram güzelliği ile olsun diyorum.

"ORTAKLAŞA ATTILAN BU İMZA TÜRKİYEYE ÖRNEK OLSUN"

Sembolik töreni yaptık. Şunu gördük ki bu ülkede bütün olumsuzluklara rağmen, enflasyondaki yaşanan sorunlara rağmen, asgari ücretin açlık sınırında olduğu bir ülke gerçekleri karşısındaki 10 bin lira bu ülkede açlık sınırı 30 bin lira da yoksulluk sınırında bir Türkiye gerçeği var. Bu ülkede siyaset konuşmaya gerek yok. Hepiniz bu akşam evinize gittiğiniz zaman, yatağa başınızı koyduğunuz zaman şunu düşünün; eğer bu ülkede bir şeyler yanlış gidiyorsa o şöyledir, bu böyledir demeyin, söz konusu olan vatandır gerisi teferruattır arkadaşlar. 14 Mayıs bunun için önemli. Çok önemli bir dönemeç noktasındayız DİSK Genel-İş Türkiye'nin en önemli sendika kuruluşlarından bir tanesi. Cumhuriyet kentinde, Cumhuriyetin Belediyesi'nde bu şekilde imza atan belediye başkanı ve DİSK Genel-İş şube başkanımın bu birlikteliğin altında imza koyacakları bu sözleşme, bütün Türkiye'ye örnek olsun diyorum."