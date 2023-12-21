Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri, geri dönüşüm sanatıyla sıfır atığa destek veriyor.

Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle öne çıkan yenilikçi projelerle dikkat çekiyor. Akademi, öğrencilerine geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak benzersiz sanat eserleri üretme fırsatı tanıyor. Bu sayede öğrenciler hem sanat becerilerini geliştiriyor hem de çevreye duyarlılıklarını sergiliyor.

Sanat Akademisi'nde minik öğrenciler, konserve kutuları, atık plastik kutular, cam şişeler ve kullanılamayan CD'ler gibi geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak sanat eserleri üretiyor. Ayrıca, Karaburun Sahili'nde denizin kıyısına vuran atık malzemeleri, deniz camları, taşlar ve tahtalar gibi doğal malzemelerle de estetik eserlere imza atıyorlar.

Sanat Akademisi'nde öğrenciler Emine Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Sıfır Atık projesi çerçevesinde, geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak sıfır atık hedefine destek veriyor.

Akademide öğrencilere eğitim veren Bahar Dede, "Tüketme üret" felsefesi doğrultusunda evde kullanılan atıkları veya doğada bulunan geri dönüşüm ürünlerini atölyede farklı çalışmalarla değerlendirdiklerini belirtiyor. Konserve kutularından kalemlikler, plastik atıklardan dekorasyon ürünleri gibi örneklerle çocuklar hem sanatsal becerilerini geliştiriyor hem de geri dönüşüm bilinci kazanıyor.

"Geri dönüşüm hepimiz için çok önemli bir konu"

Öğrenciler, doğadan topladıkları malzemelerle de sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Ebrar Sena Sancaktar, kozalaklarla tablo yapmanın yanı sıra, geri dönüşümün önemine vurgu yaparak, "Geri dönüşüm hepimiz için çok önemli bir konu. Amacımız, doğaya özen gösterilerek oluşturulan ürünlerle doğadan ve denizden gelen malzemeleri birleştirerek geri dönüşüm ürünleri ve sanat eserleri çıkarmak" diyor.

Sanat Akademisi'nde görev yapan resim öğretmeni Nursemin Yılmaz Aksoy, atık malzemelerle desteklenen çalışmalara değinerek, "Malzemelere para vermek yerine dönüştürdüğümüz ürünler hem daha güzel gözüküyor, hem de sıfır atığa destek olmaya çalışıyoruz" diyor.

Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin bu projeleri, sanat ve çevre bilincini bir araya getirerek sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyor. - İSTANBUL