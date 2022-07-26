Arktik Okyanusu'nda çalışmalarını tamamlayan bilim heyeti yurda döndü

İkinci Ulusal Arktik Bilim Araştırma Seferi(TASE II) çerçevesinde Arktik Okyanusu'nda bilimsel çalışmalarını tamamlayan 9 kişilik bilim ekibi, yurda döndü.

Kutup araştırmalarındaki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 2019 yılında ilki düzenlenen Ulusal Arktik Bilim Seferinin ikincisi 4-25 Temmuz tarihleri arasında Norveç'ten başlayarak Arktik Dairesi içerisinde yer alacak şekilde Arktik Okyanusu'nda gerçekleştirildi. TASE II ekibi, Arktik Okyanusu'nda yaklaşık bir ay boyunca atmosfer ölçümleri, deniz canlıları, deniz buzu gözlemleri, meteorolojik veri toplama ve deniz bilimleri dahilinde birçok araştırma gerçekleştirdi. Çalışmalarını başarıyla tamamlayan 9 kişilik bilim ekibi, Oslo'dan havalanan uçakla İstanbul'a döndü.

Çevresel çalışmalara imza atıldı

Çalışmalara ilişkin İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına değerlendirmede bulunan İkinci Ulusal Arktik Bilim Araştırma Seferi Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Başar, "5 Temmuz'da Tromso'dan gemiye katıldıktan sonra 81 derece enlemi üzerine çıkarak oradan Svalbard'a gemi ile geldik. Bu alanlar içinde deniz kirliliği, hava kirliliği, memeli gözlemleri ve plankton çalışmaları ile birlikte mikro plastik çalışmaları yapıldı ve örneklemeler yapıldı. Yapılan çalışmalar bugün üniversitelerimize göndererek gerekli çalışmaların yapılıp daha sonrası bilim dünyasında bilimsel makale, rapor olarak yayınlanacak. Bu yılkı seferimizi başarıyla tamamladık. İklim değişikliğine bağlı olarak bir çok sorunlar dünyamızda yaşanıyor. Bu sorunların da en çok görüldüğü noktalar kutup noktaları. Bizim oradaki yaptığımız çalışmalar bir takım verilerin alınması. Veriler alındıktan sonra laboratuvarlara götürülüp değerlendirildikten sonra sonuçları göreceğiz. Hepimizin bildiği iklim değişikliğinin kutuplarda etkileri görünüyor, buzullar eriyor. Buda çevresel anlamda çok önemli bir sorun" diye konuştu.

Bilimsel verilerle döndüler

Sefer çerçevesinde 14 proje gerçekleştirildi. Yapılacak projeler Arktik Okyanusu'nda fazlasıyla hissedilen iklim değişikliğinin incelenmesinden, denizlerdeki farklı parametrelerin ölçülmesine kadar birçok bilimsel veri ve gözlemin gerçekleştirilmesine dayanıyor. TASE II'deki araştırmalardan elde edilecek bilimsel sonuçlar başta iklim değişikliği olmak üzere yeşil dönüşüm çerçevesinde önemli bulgulara ulaşmamızı sağlayacak ve kutup bilimleri çalışmalarında ülkemizin uluslararası bilimsel yetkinliğine büyük katkı sağlayacak. Antarktika Kıtası'nda birçok bilimsel araştırma gerçekleştiren Türkiye, Antarktika'ya toplamda 6 seferi başarıyla tamamladı. Arktik'e gerçekleştirilen bu ikinci seferle Kuzey Kutbu'ndaki bilimsel yetisinin arttırılması amaçlar arasında yer alıyor. Kutup Araştırmaları Enstitüsü, birçok bilim insanı ve araştırmacıya kutuplarda çalışma imkanı sunarak bilimsel kapasiteyi arttırmayı ve diğer dünya ülkeleri arasında görünür bir konuma erişmeyi hedefleyen çalışmalar yürütüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel