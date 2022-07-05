Ardanuçlular, Artvin-Ardahan Karayolunu Kapatarak Hes Projesini Protesto Etti

UĞUR İSTANBULLU

Artvinliler, Ardanuç ilçesi Akarsu Köyü'nde yürütülen HES projesi kapsamında, firmanın; Ardanuç- Ardahan yolu üzerine elektrik direkleri dikmesini protesto etti. Tepedüzü Köyü Muhtarı ve Ardanuç Muhtarlar Derneği Başkanı Elyesa Uygun, "Şirket karayolunun hemen kenarına bir direk ve trafo koymuştur. Karayolu kurallarına göre bu direğin burada olmaması gerekiyor. Can kayıplarına ya da maddi kayıplı kazalara sebep olacağı çok açıktır" dedi.

Ardanuç Derelerin Kardeşliği Platformu'nun çağrısıyla yapılan protestoya; Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Ardanuç Muhtarlar Derneği Başkanı Elyesa Uygun, CHP Ardanuç İlçe Başkanı Mesut Aksakal, Ardanuç Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Dilek Yıldız, Ardanuç Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Gürsel Kaya, Eğitim Sen Ardanuç Şube Başkanı Barış Gültekin ve çok sayıda Ardanuçlu katıldı.

"KARAYOLUNUN BU DİREĞİN BURAYA KONULMASINA İZİN VERDİĞİ ŞEKLİNDE BİR ALGIYI REDDEDİYORUZ"

Tepedüzü Köyü Muhtarı ve Ardanuç Muhtarlar Derneği Başkanı Elyesa Uygun, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Üzerinde bulunduğumuz alanda Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ya da Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı bir alandır. Burası karayolları metrajına göre 24. kilometre ilçe şehir merkezine göre de beş kilometre mesafede bir alandır. Burada bir şirket karayolunun hemen kenarına bir direk ve trafo koymuştur. Karayolu kurallarına göre bu direğin burada olmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi karayolu zar zor kendini kurtarmış bir alan cazibeli trafik akışı var buraya yapılacak veya konacak işaret trafik işaret ve işaretçilerinin dışında herhangi bir işaret sürücülerin dikkatini dağıtacağı gibi uzak olsun can kayıplarına ya da maddi kayıplı kazalara sebep olacağı çok açıktır. Bu sebeple karayolunun bu direğin buraya konulmasına izin verdiği şeklinde bir algıyı reddediyoruz.

"KARAYOLUNDAN KARAYOLU İLGİLİLERİNDEN YETKİLİLERİNDEN İZİN ALMADIKLARINI VARSAYIYORUZ"

Burada bir HES şirketi vardır. HES şirketi bir faaliyet yürütmektedir. Bu direği de kendi amaçları doğrultusunda buraya koymuşturlar. Kuvvetle muhtemel karayolundan karayolu ilgililerinden yetkililerinden izin almadıklarını varsayıyoruz. İzin almadıkları halde bu direği buraya koymaları fena halde bir yerden beslendikleri bir güç devşirdikleri anlamını da taşımaktadır. Onun için vatandaşa böyle bir faaliyete izin vermeyen karayolu hiçbir zaman da vermeyecek olan karayolu hatta belki tüzel kişiliklere bile izin vermeyecek olan karayolları bu şirketin buraya koyduğu direkle trafoyu hatta köprünün başına da koyduğu tabelayı dikkat dağıtıcı ve burada insanların hayatına mal olacak şeylere sebep olacak olduğundan ötürü bir an evvel buradan kaldırması en azından kendi kurallarına uygunluğu açısından bunları bir an evvel buradan kaldırmasını istiyoruz. Aslında karayollarından bizim talep etmemiz gerekmiyor karayollarının bunu kaldırması gerekiyor. Burada yapılan çalışmalardan birisi budur."

"49 KÖYÜN 40 TANESİNDE ŞU AN İÇME SUYU SIKINTISI VAR"

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ise şunları söyledi:

"Şimdi benim üçüncü dönem belediye başkanlığım bitti dört dönem ve dört defa su getirdik 5 bin nüfuslu bir ilçede içme suyu getirmekte güçlük çekiyoruz. Bizim getirdiğimiz ilçe merkezinin içtiği su da bu dereden beslenen Kür Devan Dağı'nın tepesinden geliyor ve şunu herkes biliyor ki Ardanuç Kaymakamlığı dahil Ardanuç'un 49 köyü var ve bu 49 köyün 40 tanesinde şu an içme suyu sıkıntısı var. Yani köylerin içme suyu tamam değildir. Ayrıca bu derenin biraz yukarısında yedi tane köye sulama suyu projesi var 40 yıllık proje şimdi devlet yöneticilerimiz ilçemizin içme suyu yetmezken efendim 40 tane köyün içme suyu yokken 7 tane köyde yapılan gurup suyu sulama suyu kırk yıldır bitirilmemişken şu anda çok aceleleri var buraya bir HES yapacağız diyorlar.

"DEVLETİN HİÇBİR KURUMU GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİYOR"

Yani bu HES'i yaparken ne yargı kararlarına uyup hukuku dinliyorlar ne karayolları kanuna kurala uyuyor ne de TEDAŞ uyuyor. Devletin hiçbir kurumu görevini yerine getirmiyor. Biz de Ardanuç Halkı olarak bunu istemediğimizi beyan ediyoruz ve son olarak da şunu söylüyorum; Her halinden gitmeye hazır bir iktidar var ve onun beslediği böyle müteahhitler var onun peşkeş çektiği müteahhitler var. Çok yakın bir zamanda hem onun yandaşlarını beslediklerini hem de artık halkına hiçbir şey veremeyecek olan iktidarların ikisini birlikte göndereceğiz hepinize çok teşekkür ederim."

"SUYUMUZA, DOĞAMIZA İLÇEMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Ardanuç Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Dilek Yıldız, "Bugün burada oluş sebebimiz hepimizin Heslere hayır demesi Elyesa Abimiz güzel bir konuya değindi karayollarına ait olan yolu bizlere ait olan yolu direkle işgal etmişler üç beş müttehittin bu işlerden vurgun yememesi için bizim de suyumuza doğamıza ilçemize sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

"ÜÇ BEŞ TANE ŞİRKETİ ZENGİN EDEBİLMEK UĞRUNA SULARIMIZI TALAN EDİYORLAR ORMANLARIMIZI YAĞMALIYORLAR"

Ardanuç Derelerin Kardeşliği Platformu üyesi Gürsel Kaya ise "Değerli Ardanuçlular ülkemizi birikimlerimizi Cumhuriyet tarihinden bu tarafa kurulan fabrikalarımızı satanlar parsel, parsel dağıtanların en son geldikleri nokta geldikleri yer, sularımıza derelerimize ormanlarımıza dağlarımıza saldırmaktadır. Üç beş tane şirketi zengin edebilmek uğruna sularımızı talan ediyorlar ormanlarımızı yağmalıyorlar. Biz bu ülkede yaşayanlar bu topraklarda yaşayanlar bu ülkede yaşayanlar diyoruz ki bu su bizim hayat kaynağımız yaşam kaynağımızdır. Biz yaşam kaynağımızdan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

ANKA / Yerel