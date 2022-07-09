Ardanuçlu Besici: "Kurban Pazarına Ne Gelen Var, Ne de Giden"

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki kurulan kurban pazarında konuşan besici Köksal Kara, "Bekliyoruz, ne gelen var ne de giden. Pazara uğrayan, çok nadir, pek seyrek geliyor. O da hangimize, ne kadar düşecek. Mallarımız, elimizde duruyor" dedi.

Kurban Bayramı'nda Artvin'in hayvancılık alanında en çok faaliyet gösteren ilçesi olan Ardanuç hayvan pazarında satışlar düşük kaldı. Dün, arife gününde, kurban pazarını ziyaret eden Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, "Buradaki üreticilerle sohbet ediyoruz. Onların da biraz morali bozuk aslında. Şimdi son şansları kurbandı, kurban da iyi geçmeyince Allah kolaylık versin" dedi.

"MÜŞTERİ HİÇBİR ŞEKİLDE YAKLAŞMIYOR"

Besici Fatih Acar, "Yolağzı köyündenim, Ardanuç pazarına büyükbaş hayvanı getirdim ama maalesef bu sene hiçbir şekilde satış yapamadım. Geçen seneki saman yem maliyetlerini bile kurtaramıyoruz. Arife günü evet yani maliyetleri yüksek krizden dolayı millette para mı yok artık kimsenin kesme gücü yok. Müşteri hiçbir şekilde gelemiyor, yaklaşamıyor. Fiyatlar da uygun ama yine kesim yapamıyorlar" dedi.

Besici Güven Yılmaz ise, "Tepedüzü köyündenim. Pazar durgun, fiyatlar aslında yüksek değil ama bu enflasyona göre diğer şeyler hep yüksek. En düşük bu ama insanlarımızın alım gücünü bitirmişler. Zor şartlar zor, maliyetler yüksek biz de aşağıya veremiyoruz, insanlar da alamıyor" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİCİLER ÜRETİM YAPTIKLARINA PİŞMAN"

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ise şunları söyledi:

"Hayvan pazarını tekrar ziyarete geldik ama doğrusunu isterseniz buradaki üreticilerle sohbet ediyoruz onların da biraz morali bozuk. Aslında fiyatlar pahalı değil baktım uygun fiyatlar. Alıcı çok az demek ki vatandaşın cebinde para yok, az o yüzden bakıyorum en randımanlı satış yapan yüzde elliye yaklaşmış genelde yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz gibi satış gerçekleşmiş. En iyi olanlar yüzde elliye yaklaşmış bu da tabi ki üretici için. İlçemiz hayvancılıkla geçinen bir ilçe. Geleceği için dileriz ki gerekli tedbirler alınır. Zaten geçen yıl kuraklık yaşadık ve ilçedeki hayvan mevcudu sığır olsun küçükbaş yüzde elli azaldı. Yani yetiştiriciler elinden çıkardılar. İşte şimdi son şansları kurbandı kurban da iyi geçmeyince Allah kolaylık versin yani. Devletimizin üreticileri kesinlikle göz önünde tutması lazım bir şekilde desteklenmesi lazım yoksa üreticiler üretim yaptıklarına, çalıştıklarına pişman gözüküyorlar. Dilerim bundan sonra iyi olur."

ANKA / Yerel