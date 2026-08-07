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Ardahan TSO Başkanı Demirci'den Üniversiteye Kahvaltı Ziyareti

Ardahan TSO Başkanı Demirci'den Üniversiteye Kahvaltı Ziyareti
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Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'nu ziyaret ederek Yenisey Konukevi'nde personele yönelik planlanan açık büfe kahvaltı hakkında görüştü. Demirci, uygulamanın yerel esnafla rekabet oluşturmaması gerektiğini vurgularken, Emiroğlu kahvaltının tek seferlik bir etkinlik olduğunu belirtti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'nu ziyaret ederek, Yenisey Konukevi'nde akademik ve idari personele yönelik planlanan açık büfe kahvaltı organizasyonu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Başkan Demirci, uygulamanın sürekli bir ticari faaliyete dönüşerek yerel esnafla rekabet oluşturabilecek bir yapıya bürünmemesi yönündeki hassasiyetleri dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu ise söz konusu kahvaltının akademik ve idari personele yönelik tek seferlik bir etkinlik olarak planlandığını ifade etti.

Görüşmede, uygulamanın amacını aşmaması ve yerel piyasa dengesini olumsuz etkileyecek bir süreklilik kazanmaması konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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