Ardahan'da, 'Doğu Anadolu'da arkeolojik kazılar, kronolojik süreçler ve kültür politikaları' paneli

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ev sahipliğinde düzenlenen " Doğu Anadolu'da Arkeolojik Kazılar, Kronolojik Süreçler ve Kültür Politikaları" başlıklı panele katıldı.

Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan panelde, Doğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu'da yürütülen güncel arkeolojik kazılar, kronolojik süreçler ve kültür politikaları akademik bir bakış açısıyla ele alındı.

Panelde bir konuşma yapan Vali Hayrettin Çiçek, arkeolojik çalışmaların kültürel mirasın korunması ve toplumsal farkındalık açısından önem taşıdığını belirterek, üniversiteler ile kamu kurumları arasındaki iş birliğine dikkat çekti.

Ardahan'da Müze Müdürlüğü'nün kurulduğunu hatırlatan Vali Çiçek şunları söyledi; "İleride bir kazı başkanlığının da kurulmasıyla, akademik manada Ardahan Üniversitesi'ne ciddi katkı sağlayacak, ilimizin ve üniversitemizin entelektüel kapasitesini artıracaktır. Kıymetli hocalarımızın gayretli ve istekli çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz. İnşallah Ardahan, yakın gelecekte önemli bir arkeolojik kazı merkezi haline gelecektir. Başta Rektör hocamız olmak üzere, rektörlüğümüzün ekibine, bölüm hocalarımıza, Arkeoloji bölümümüzün kıymetli hocalarına, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın değerli bürokratlarına, öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Panel, akademisyenlerin sunumları ve değerlendirmelerin ardından belge takdimi ile sona erdi. - ARDAHAN