Gaziantep'te 19 Eylül Gaziler Günü Törenle Kutlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesinde ilçe Kaymakam Vekili Ömer Zuhal Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Kaymakam Vekili Ömer Zuhal'i makamda ziyaretleri kabulü ile devam eden programda ilçe mezarlığındaki şehitlik ziyaret edildi. Şehitlerin mezarları başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi.

Törene Şehit yakınları, gaziler, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP