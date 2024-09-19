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Gaziantep'te 19 Eylül Gaziler Günü Törenle Kutlandı

Gaziantep'te 19 Eylül Gaziler Günü Törenle Kutlandı
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Gaziantep'in Araban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Hükümet Konağı bahçesinde yapılan törende kutlandı. Törende Kaymakam Vekili Ömer Zuhal, Atatürk Anıtına çelenk sundu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Program, mezarlıkta şehitlerin ziyaret edilmesi ve dualarla devam etti. Törene şehit yakınları, gaziler, kamu kurum amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesinde ilçe Kaymakam Vekili Ömer Zuhal Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Kaymakam Vekili Ömer Zuhal'i makamda ziyaretleri kabulü ile devam eden programda ilçe mezarlığındaki şehitlik ziyaret edildi. Şehitlerin mezarları başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi.

Törene Şehit yakınları, gaziler, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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