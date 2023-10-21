Antik Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi, Akademik Çalışmalara Ev Sahipliği Yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi akademik çalışmalar kapsamında Ankara Kalesi ve Antik Roma Tiyatrosu’nun kapılarını Hollanda Araştırma Enstitüsü, Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri ve öğretim görevlilerine açtı. Uzman rehber eşliğinde düzenlenen gezide öğrencilere, tarihi bölgede sürdürülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi akademik çalışmalar kapsamında Ankara Kalesi ve Antik Roma Tiyatrosu'nun kapılarını Hollanda Araştırma Enstitüsü, Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri ve öğretim görevlilerine açtı. Uzman rehber eşliğinde düzenlenen gezide öğrencilere, tarihi bölgede sürdürülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihinde önemli bir yer tutan eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üniversitelerle iş birliği yapmaya devam ediyor.

Antik Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma şantiyeleri farklı üniversitelerin akademik çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen gezilerde, öğrenci ve öğretim görevlileri alan hakkında rehberler tarafından bilgilendiriliyor.

BAŞKENTİN TARİHİ MİRASLARINA ÜNİVERSİTELERDEN YOĞUN İLGİ

Başkentin tarihi mekanlarına ülke genelindeki üniversitelerin yoğun ilgi gösterdiğini ve akademik çalışmalara ev sahipliği yaptığını söyleyen, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde Hollanda Araştırma Enstitüsü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliğiyle bir eğitim programı yapıldı. Eğitim kapsamında Arkeolojik Miras ve Yaşanılabilir Kentler Konusu işlendi. Bizi mutlu eden şu; özellikle Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde yaşayan uygarlıklara ait izleri bir yandan restore edip gelecek nesillere aktarırken, bir yandan da kültür turizmine katkı sağlaması hedeflenirken, bir yanda da akademik çalışmalara ev sahipliği yapması bizi mutlu ediyor. ABB olarak yaptığımız çalışmaların buraya değer katacağını, buranın ilgi ve cazibe merkezi olmasını öngörmüştük. Başkentte var olan ve değer katan bu tür kimlikli, nitelikli yapıları restore edip, Başkentimizin 100. yılına yakışır, dünyadaki başkentlere örnek olacak şekilde kimlikli bir hale dönüştürmek."

Hollanda Araştırma Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hollanda Kültürel Miras Ajansı, LDE Küresel Miras ve Kalkınma Merkezi iş birliğiyle Hollanda Başkonsolosluğu desteğiyle düzenlenen Kentsel Miras Laboratuvarı ile Arkeolojik Miras ve Yaşanabilir Kentler eğitim programı kapsamında öğrenciler 2 bin yıllık geçmişe sahip Roma Tiyatrosu'nu ve Ankara Kalesi'ni rehberler eşliğinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ANKARA MİRAS ŞANTİYE GEZİLERİ DEVAM EDİYOR

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından başlatılan ve ilk günden beri yoğun ilgi gören Ankara Miras Şantiye gezileri devam ediyor. ABB tarafından yeniden ayağa kaldırılan Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları rehberler eşliğinde her yaş grubundan vatandaşlara anlatılıyor.

Kültürel mirasları yakından görme fırsatı bulan Başkentliler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Fokke A. Gerritsen (Hollanda Araştırma Enstitüsü Direktörü): "Kendim Arkeoloğum. Çok güzel çalışmalar yapılmış. İstanbul'da yaşıyorum ve oradaki kültürel mirasları çok iyi tanıyorum. Ama Ankara'yı şimdiye kadar çok iyi tanımıyordum. Şu anda 3 günlük bir çalıştay yapıyoruz burada. Bugün farklı alanları gördük. Çok ilginç ve güzeldi çok beğendim."

-Selcan Demirok: "Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu bizim için. Gezerken gördüğüm şeyler beni çok şaşırttı. Böyle bir tarihi dokunun ve çalışmanın olması çok güzel. Teşekkür ederiz."

-Dilek Çetin: "Sanatı ve tarihi seviyorum. Buraların seki halini düşününce ama şu anki hali huzur veriyor. Her şeyin bir enerjisinin olduğunu biliyoruz buradaki taşların enerjisini hissetmek istedim. Çalışmalar çok güzel, ABB gerçekten güzel çalışıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

ABB'YE TEŞEKKÜR

Başkentli öğrencilerin kent tarihini yakından tanıması için projeler düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden öğretim üyeleri ve öğrenciler Ankara Kalesi ve Roma Tiyatrosu'na yapılan gezi ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Prof. Dr. Mehmet Tuncer (Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi): "Öğrencilerimizle birlikte Kentsel Koruma Planlama dersi için bulunuyoruz. Ankara Kalesi, Augustus Tapınağı, Hacı Bayram çevresinde yapılan çalışmaları ve Antik Roma Tiyatrosundaki restorasyon çalışmalarını yakından göreceğiz. İyi bir gezi olacağını düşünüyorum."

-Metin Budak (Çankaya Üniversitesi Şehir Planlama Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Yüksek Lisans öğrencisi): "Tarihi yapılarımızın korunarak dönüştürülmesi noktasında en iyi örneklerden birinin olduğunu düşünüyorum Ankara Kalesi'nin bu doğrultuda hocalarımızla birlikte burayı gezerek değerlendirme şansı olacağını düşünüyorum."

-Ayşenur Ünal (Çankaya Üniversitesi Öğrencisi): "Hocamızın Kentsel Planlama dersi için Ankara Kalesi ve Roma Tiyatrosunda yapılan yenileme çalışmalarını görmek için geldik."

-Berfin Tan(Çankaya Üniversitesi öğrencisi): "Hocamızın eşliğinde eski Ankara'yı daha yakından görmek ve öğrenebilmek için geldik. Ankara Kalesi ve çevresinde yapılan çalışmaları yakından gördük gayet güzel çalışmalar olmuş."