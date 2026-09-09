Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'ya 3 ay yetti
Haziran ayında Beşiktaş'ın başına geçen Vincenzo Italiano, sadece üç ay içinde takımı toparlayarak 10 maçta 8 galibiyet elde etti. Italiano, agresif, tempolu ve geri adım atmayan bir yapıya kavuşturduğu takımda birçok oyuncuyu da tekrar formuna kavuşturdu.
- Vincenzo Italiano, haziran ayında Beşiktaş'ın başına geçtikten sonra üç ay içinde takımın başında çıktığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 17 gol atıp 5 gol yedi.
- Italiano yönetiminde Junior Olaitan, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu ve Taylan Bulut yeniden takıma kazandırıldı.
- Vaclav Cerny, Italiano döneminde 10 maçta 3 gol ve 1 asist üretirken; Rıdvan Yılmaz Fenerbahçe derbisinde gol attı ve Taylan Bulut 3 maçta 177 dakika süre aldı.
Vincenzo Italiano, haziran ayında Beşiktaş’ın başına geçtikten sonra sadece üç ay içinde siyah-beyazlıları toparlamayı başardı.
10 MAÇIN 8'İ KAZANILDI
Tecrübeli teknik direktör yönetiminde Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6, Trendyol Süper Lig’de ise 4 maça çıktı. Bu 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 yenilgi alan Beşiktaş, rakiplerin filelerini 17 kez havalandırırken kalesinde sadece 5 gol gördü.
BİRÇOK OYUNCU TAKIMA KAZANDIRILDI
Italiano, takımı çok kısa sürede agresif, tempolu ve geri adım atmayan bir yapıya kavuşturdu. Geçen sezonu sıkıntılarla kapatan birçok oyuncuyu da yeniden takıma kazandırdı. Junior Olaitan, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu ve Taylan Bulut bu isimlerin başında geliyor. İtalyan hoca özellikle Olaitan, Djalo ve Cerny’ye adeta sihirli değnekle dokundu.
OLAITAN'DAN VAZGEÇMEDİ, DJALO'NUN ÜSTÜNE GİTTİ
Geçen sezonun son dönemlerinde ve temmuz ayında Midtjylland maçında tepki toplayan Olaitan’dan Italiano vazgeçmedi. Oynadıkça özgüven kazanan genç orta saha oyuncusu, takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Tiago Djalo hazırlık sürecinde formayı kaptı ve bırakmadı; ayrılığın eşiğinden dönen Portekizli stoper, Italiano ile yeni bir kimlik kazandı.
CERNY, RIDVAN VE DİĞERLERİ...
Vaclav Cerny düzenli forma şansı bulurken 10 maçta 3 gol ve 1 asist üretti. Ouattara ile rekabet eden Rıdvan Yılmaz formayı bırakmadı, Fenerbahçe derbisinde attığı golle galibiyetin kapısını açtı. Emirhan Topçu da ilk 11’de yer alırken, geçen sezon kadroya girmekte zorlanan Taylan Bulut, Italiano döneminde 3 maçta 177 dakika süre aldı.