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İzmir'de banka soygunu girişimi! Bir banka çalışanı rehin alındı

İzmir'de banka soygunu girişimi! Bir banka çalışanı rehin alındı Haber Videosunu İzle
İzmir'de banka soygunu girişimi! Bir banka çalışanı rehin alındı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahlı şüpheliler bir banka şubesine soygun girişiminde bulundu. Polisin hızlı müdahalesiyle bankadan çıkamayan şüphelilerin bir banka çalışanını rehin aldığı belirtilirken, ekiplerin operasyonu sürüyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerindeki bir bankanın Hatay Şubesi'nde silahlı soygun girişimi polisi alarma geçirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİLER BANKADAN ÇIKAMADI

Polis ekiplerinin kısa sürede bölgeye ulaşarak banka ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi. Hızlı müdahale sonucu silahlı oldukları belirtilen şüphelilerin banka şubesinden çıkamadığı bildirildi.

1 BANKA ÇALIŞANI REHİN ALINDI

Gelen ilk bilgilere göre şüpheliler, banka içerisinde bir çalışanı rehin aldı. Polis ekipleri şüphelilere yönelik operasyonunu sürdürürken, banka çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili yeni ayrıntıların operasyonun tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAndroid Adana:

Bütün Suç Online Kumarda ve Bunun Önüne Geçemeyenlerde. Yolda Yürüyen 10 Gencin 7's Maalesef Online Kumar Oynuyor ve Hepsinin Çevresine, Arkadaşlarına, Bankalara Borcu Var. Sıkıştım Ödemelerim Var, Para Gelecekti Gelene Kadar Destek Çıkarmısın Diyen 20 Yıllık Arkadaşıma Tam 3M Para Verdim ve 13 Aydır Alamıyorum. 2 Gün Önce Öğrendimki Oda Bu Online Kumar Furyasına Düşmüş. Gençlere Sahip Çıkın, Vallahi İyi Değiliz. Vallahi Batıyoruz, Ülkeye Hergün Gemilerle Binlerce Hindistan Modeli Motorlar Geliyor. Hindistan'da Dönüşüyoruz Açık ve Net. Bu Millet Uyuyor, Uyanın Ya Artık. Bu Nasıl Derin Bir Uykudur Arkadaş.

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Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

He para var ya bi de kumar oynayacaz.

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Haber YorumlarıAndroid Adana:

Adil Efendi Bende Olmadığını, Karta, Borca Düştüklerini Belirtmiştim. Nerenle Okudun, Ne Anladın Anlam Veremedim. Önce Okuduğunu İdrak Et, Sonra Yorum Yap.

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