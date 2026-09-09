İzmir'de banka soygunu girişimi! Bir banka çalışanı rehin alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerindeki bir bankanın Hatay Şubesi'nde silahlı soygun girişimi polisi alarma geçirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİLER BANKADAN ÇIKAMADI

Polis ekiplerinin kısa sürede bölgeye ulaşarak banka ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi. Hızlı müdahale sonucu silahlı oldukları belirtilen şüphelilerin banka şubesinden çıkamadığı bildirildi.

1 BANKA ÇALIŞANI REHİN ALINDI

Gelen ilk bilgilere göre şüpheliler, banka içerisinde bir çalışanı rehin aldı. Polis ekipleri şüphelilere yönelik operasyonunu sürdürürken, banka çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili yeni ayrıntıların operasyonun tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com